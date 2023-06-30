Кабачковые рулетики с творогом в духовке

Чтобы избежать жирных брызг и грязи на кухни, некоторые хозяйки предпочитают запекать продукты, а не жарить их на масле. К тому же такой вариант приготовления считается более диетическим и полезным. Предлагаем вам запечь ароматные кабачковые рулетики с творогом, после которых не придется отмывать плиту.
Их рецептом поделилась Алина Фуди, популярный кулинарный блогер. Ей удалось привить любовь к готовке огромному количеству своих подписчиков. И всё благодаря вкусным и доступным рецептам. Инструкция приготовления рулетиков из кабачков в томатном соке не исключение.
Как приготовить кабачковые рулетики с творогом
Для того чтобы сделать вкусную начинку для овощных рулетиков, можно использовать как творог, так и сливочный сыр. Во втором случае готовое блюдо получится более нежным на вкус. Оторваться от него будет невозможно!
Ингредиенты
Кабачок2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Творог200 г Твердый сыр150 г Укроп1 пуч. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Томатный сок250 г Чеснок2 зуб. Сахар по вкусу
Приготовление
- Тщательно моем кабачки. Обсушиваем их. Нарезаем кабачки на длинные тонкие полоски. Присаливаем их. Выкладываем кабачки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем их небольшим количеством подсолнечного масла. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.
Готовим начинку. Натираем на терке твердый сыр. Берем половину от его общего количества и соединяем с творогом жирностью 9 %.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Промываем укроп. Хорошенько его обсушиваем. Измельчаем зелень. Добавляем ее, чеснок и яйцо к творогу. Солим и перчим по вкусу. Тщательно всё перемешиваем до однородной массы.На край кабачковой полоски выкладываем творожную начинку. Сворачиваем всё в рулет. Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее полученные рулетики.
В глубокую емкость вливаем томатный сок. Добавляем соль, перец и сахар при необходимости. Хорошенько перемешиваем. Заливаем кабачковые рулетики томатным соком.Посыпаем заготовки оставшимся натертым твердым сыром. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Готово!
Когда вы будете добавлять специи в томатный сок, всыпьте также и немного сахара. Он нужен, для того чтобы сбалансировать кислоту заливки. Пока сезон кабачков не закончился, успейте приготовить аппетитные рулетики в томатном соке по рецепту Алины Фуди.