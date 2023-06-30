Кабачковые рулетики с творогом в духовке

Чтобы избежать жирных брызг и грязи на кухни, некоторые хозяйки предпочитают запекать продукты, а не жарить их на масле. К тому же такой вариант приготовления считается более диетическим и полезным. Предлагаем вам запечь ароматные кабачковые рулетики с творогом, после которых не придется отмывать плиту.

Их рецептом поделилась Алина Фуди, популярный кулинарный блогер. Ей удалось привить любовь к готовке огромному количеству своих подписчиков. И всё благодаря вкусным и доступным рецептам. Инструкция приготовления рулетиков из кабачков в томатном соке не исключение.

Как приготовить кабачковые рулетики с творогом

Для того чтобы сделать вкусную начинку для овощных рулетиков, можно использовать как творог, так и сливочный сыр. Во втором случае готовое блюдо получится более нежным на вкус. Оторваться от него будет невозможно!

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Творог200 г Твердый сыр150 г Укроп1 пуч. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Томатный сок250 г Чеснок2 зуб. Сахар по вкусу

Приготовление

Тщательно моем кабачки. Обсушиваем их. Нарезаем кабачки на длинные тонкие полоски. Присаливаем их. Выкладываем кабачки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем их небольшим количеством подсолнечного масла. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Готовим начинку. Натираем на терке твердый сыр. Берем половину от его общего количества и соединяем с творогом жирностью 9 %.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Промываем укроп. Хорошенько его обсушиваем. Измельчаем зелень. Добавляем ее, чеснок и яйцо к творогу. Солим и перчим по вкусу. Тщательно всё перемешиваем до однородной массы.На край кабачковой полоски выкладываем творожную начинку. Сворачиваем всё в рулет. Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее полученные рулетики. В глубокую емкость вливаем томатный сок. Добавляем соль, перец и сахар при необходимости. Хорошенько перемешиваем. Заливаем кабачковые рулетики томатным соком.Посыпаем заготовки оставшимся натертым твердым сыром. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Готово!

Когда вы будете добавлять специи в томатный сок, всыпьте также и немного сахара. Он нужен, для того чтобы сбалансировать кислоту заливки. Пока сезон кабачков не закончился, успейте приготовить аппетитные рулетики в томатном соке по рецепту Алины Фуди.