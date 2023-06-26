Поверьте, даже самые обычные кабачки можно запросто превратить в блюдо повкуснее шашлыка на углях. И редакция «Со Вкусом», расскажет как это сделать быстро и просто. Рецепт ниже мало кому знаком, поэтому такая необычная закуска станет приятным открытием для гостей. Кабачковые рулетики в панировке получаются невероятно сочными и вкусными, сытными и аппетитными на вид.

Удобно также то, что подаются они сразу порциями. Есть можно как с легким гарниром, так и без. Рулетики из кабачков — это идеальный вариант закуски для праздничного стола или долгожданного пикника. Мука и яйцо придадут им аппетитный золотистый цвет, а также сохранят плотность самого овоща. А сливки подарят кляру нежности и некой пикантности.

Кабачковые рулетики в панировке: нюансы приготовления

Кабачки берите небольшие и молоденькие, с тонкой шкуркой. Если любите поострее, добавьте в мясо немного пропущенного через пресс чеснока и молотой паприки. Сама начинка может быть не только из курицы. Попробуйте, к примеру, пропустить через мясорубку мягкую часть свинины или говядины. Будет очень достойно!

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Куриный фарш300 г Зеленый лук по вкусу Кориандр1 щеп. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо2 шт. Сливки200 мл Пшеничная мука2 ст. л.

Приготовление

Кабачки нарежьте тонкими слайсами, посолите и оставьте на несколько минут. Пусть отдадут лишний сок. В отдельной миске смешайте мелко нарубленную курицу, зелень, кориандр, соль и перец. Перемешайте и начинка готова. Верните на рабочую поверхность кабачки. На каждый нанесите начинку, заверните рулетом и закрепите посередине зубочистками. Теперь сделайте кляр: яйца взбейте со сливками, мукой, солью и перцем. Опустите заготовки в кляр. Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло. Отправьте кабачки обжариваться на большом огне.

Эта закуска хороша как в теплом, так и в горячем виде. Бесподобно вкусные кабачковые рулетики с нежной ароматной начинкой влюбят в себя даже тех, кто не воспринимает кабачки ни в каком виде! Также вас может заинтересовать следующий рецепт — шикарный рулет из кабачков, помидор и болгарского перца.