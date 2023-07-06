Из кабачка получаются как аппетитные блинчики и оладушки, так и великолепная запеканка. Но это далеко не все блюда, которые можно приготовить из этого вкусного овоща. Узнайте, как испечь изумительный кабачковый рулет с сыром и грибами.

В приготовлении теста для этого блюда всё до неприличия просто. Необходимо смешать стандартные ингредиенты: яйцо и муку. Затем их нужно соединить с натертым кабачком. Минимум приложенных усилий — и ароматный бисквит для закуски можно доставать из духовки.

Как приготовить кабачковый рулет с сыром и грибами

При желании вы можете сделать начинку для такого овощного рулета более сочной. Используйте для этой цели болгарский перец. Советуем нарезать его мелкой соломкой. Выложить красный или зеленый сладкий перец в один слой на грибы. А затем присыпьте его сыром. Такой дополнительный ингредиент сделает блюдо сочнее и красивее в разрезе.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Твердый сыр150 г Шампиньоны300 г Яйцо4 шт. Укроп20 г Пшеничная мука120 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка1 ч. л. Чесночный порошок1 ч. л. Прованские травы1 ч. л.

Приготовление

Нарезаем грибы пластинками. Обжариваем их на разогретой сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Добавляем соль и перец. Готовим шампиньоны на среднем огне до испарения жидкости и появления золотистости. Тщательно промываем кабачки. Натираем их на крупной терке. Добавляем немного соли. Хорошенько перемешиваем. Оставляем кабачки на 10 минут при комнатной температуре. Затем отжимаем руками овощ, удаляя выделившийся сок.Промываем укроп. Мелко его нарезаем. Добавляем зелень к кабачку. Всыпаем прованские травы, копченую паприку, сушеный чеснок и перец. Вбиваем яйца. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.В кабачковую смесь всыпаем просеянную пшеничную муку. Хорошенько всё перемешиваем. Выкладываем полученную массу на противень, застеленный пергаментом. Аккуратно ровняем кабачковую смесь, формируя пласт толщиной не больше 7 мм. Отправляем равномерный овощной слой без бугорков в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем даем ему немного остыть.Слегка отступаем от одного края и выкладываем на лист из кабачков шампиньоны, равномерно распределяя их по всей поверхности.Натираем на крупной терке сыр. Присыпаем им грибную начинку. Затем сворачиваем всё в рулет. Посыпаем его небольшим количеством сыра. Помещаем рулет на противень. Отправляем его в духовку еще на 7–10 минут при 200 градусах. Готово!

Разрезать блюдо стоит, пока оно еще горячее. Так вы избежите неприятного момента — крошения бисквита. В результате выйдут очень аккуратные порционные кусочки рулета, которые не стыдно будет подать и на праздничный стол.