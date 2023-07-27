Рецепты Кабачковый торт, который не испортит фигуру По Admin - 27 июля, 2023 0 32 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом нам хочется и вкусно есть и не толстеть. Чтобы всегда быть в балансе со своим телом, иногда нужно в чем-то себя ограничивать, или потом «отрабатывать» в спортзале. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот торт из кабачка настолько нежный, сбалансированный и низкокалорийный, что можно есть как вечером, так и утром. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Рекомендации по приготовлению: сковорода должна быть небольшого диаметра. Так будет удобнее пролистывать блины; листайте с помощью тарелки, так удобнее; не торопитесь листать блин, он должен хорошо поджариться на среднем огне, иначе будет рваться; кабачок должен быть без лишней жидкости; для начинки можно брать что угодно: томаты, жареные грибы, лук, лосось. Для крема тоже: крем-сыр, рикотта, йогурт, майонез. Рецепт кабачкового торта слоями Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм кабачка; – 2 куриных яйца; – 4 ложки муки; – соль; – черный молотый перец; – 400 граммов крем-сыра; – 100 граммов йогурта или сливок; – 2 помидора; _ свежая зелень. Приготовление: Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем. Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи. Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина. Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами. Прячем в холодильник на 1 час. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачки по-корейски по рецепту Клопотенко. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляТо, что нужно на выходные: 15 минут – и спагетти С песто уже на вашем столеВкус детства – готовим торт СпартакБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуРеволюция в мире закусок: топ летних салатов без майонеза