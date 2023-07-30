Описание приготовления:

Нежные кабачковые блинчики промазаны ароматным чесночным соусом с зеленью и прослоены свежими сочными помидорами — это очень вкусно! Такой закусочный торт понравится даже тем, кто обычно не ест кабачки. Отличное блюдо и на праздничный летний стол, как альтернатива печёночному тортику, и просто как вкусное дополнение к семейному ужину. Простой, домашний рецепт для всей семьи!

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 2 Штуки (небольшого размера)

Яйцо 3 Штуки

Мука 100 Грамм

Майонез 3 Ст. ложки

Сметана 3 Ст. ложки

Чеснок 2-3 Зубчиков

Помидоры 3-6 Штук (в зависимости от размера и толщины нарезки)

Растительное масло 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Укроп По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

69 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачковый торт с помидорами и чесноком»

Подготовьте все ингредиенты.

Кабачки натрите на крупной тёрке, если кожура тонкая, то срезать её необязательно. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем отожмите от выделившегося сока и переложите в глубокую миску.

Добавьте яйца и перемешайте.

Затем добавьте муку, соль и перец по вкусу.

Перемешайте всё ещё раз.

Разогрейте сковороду и смажьте её маслом. У меня сковорода 18 см. в диаметре. Выложите 2-3 ст.л. теста и распределите его по всей поверхности тонким слоем. Жарьте на среднем огне, как низ подрумяниться, переверните и готовьте с другой стороны.

Готовым блинчикам дайте немного остыть.

Соедините сметану, майонез, давленый чеснок и укроп. Перемешайте. Соус готов.

Соберите торт, промазывая каждый блинчик чесночным соусом и прослаивая нарезанными кружочками помидорами.

Кабачковый торт с помидорами и чесноком готов. По желанию его можно предварительно охладить в холодильнике. Перед подачей украсьте закуску зеленью и кусочками помидоров.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Кабачковые блинчики легко приготовить, если использовать сковороды маленького диаметра (у меня 18 см). Кабачковые блины большого диаметра сложно переворачивать — они могут порваться. Переворачивайте широкой лопаткой одним уверенным движением. Даже если блинчик немного повредился — не страшно, его можно «замаскировать», разместив в середине торта.