Описание приготовления:
Нежные кабачковые блинчики промазаны ароматным чесночным соусом с зеленью и прослоены свежими сочными помидорами — это очень вкусно! Такой закусочный торт понравится даже тем, кто обычно не ест кабачки. Отличное блюдо и на праздничный летний стол, как альтернатива печёночному тортику, и просто как вкусное дополнение к семейному ужину. Простой, домашний рецепт для всей семьи!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 2 Штуки (небольшого размера)
- Яйцо 3 Штуки
- Мука 100 Грамм
- Майонез 3 Ст. ложки
- Сметана 3 Ст. ложки
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Помидоры 3-6 Штук (в зависимости от размера и толщины нарезки)
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Укроп По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
69 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кабачковый торт с помидорами и чесноком»
Подготовьте все ингредиенты.
Кабачки натрите на крупной тёрке, если кожура тонкая, то срезать её необязательно. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем отожмите от выделившегося сока и переложите в глубокую миску.
Добавьте яйца и перемешайте.
Затем добавьте муку, соль и перец по вкусу.
Перемешайте всё ещё раз.
Разогрейте сковороду и смажьте её маслом. У меня сковорода 18 см. в диаметре. Выложите 2-3 ст.л. теста и распределите его по всей поверхности тонким слоем. Жарьте на среднем огне, как низ подрумяниться, переверните и готовьте с другой стороны.
Готовым блинчикам дайте немного остыть.
Соедините сметану, майонез, давленый чеснок и укроп. Перемешайте. Соус готов.
Соберите торт, промазывая каждый блинчик чесночным соусом и прослаивая нарезанными кружочками помидорами.
Кабачковый торт с помидорами и чесноком готов. По желанию его можно предварительно охладить в холодильнике. Перед подачей украсьте закуску зеленью и кусочками помидоров.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Кабачковые блинчики легко приготовить, если использовать сковороды маленького диаметра (у меня 18 см). Кабачковые блины большого диаметра сложно переворачивать — они могут порваться. Переворачивайте широкой лопаткой одним уверенным движением. Даже если блинчик немного повредился — не страшно, его можно «замаскировать», разместив в середине торта.