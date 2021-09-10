Кабанов заявил, что в Крыму построят новый курортный город

Вице-премьер РК Евгений Кабанов заявил, что в Крыму в ближайшее время появится новый курортный город. Такой информацией он поделился в ходе интервью Youtube-каналу Олега Крючкова.

Власти Крыма сообщили, сколько надо времени для строительства игорной зоны «С социалкой подразобрались, надо формировать базу для жилищного строительства и для каких-то рекреационных кластеров, не побоюсь этого слова – новых рекреационных городов. Сейчас под руководством (вице-премьера правительства РФ) Марата Шакирзяновича Хуснуллина, главы республики мы рассматриваем и, наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму», – рассказал Кабанов.

В планах за счет государства к месту строительства города подвести коммуникации. Возведением зданий займутся инвестор, добавил он.