Кабинет физики в НУШ: лабораторное оборудование, демонстрационные наборы, все для опытов

Изучаем физику на практике: оборудование лабораторного кабинета

Оснащение кабинета физики — очень важный, хоть и длительный, и затратный процесс. Ведь обучение с помощью современного оборудования и технологий способно увлечь школьников, мотивировать к учебе и помочь понять, как же на самом деле устроен мир. Почему это важно? Выбор, сделанный в старшей школе, а затем в высшем учебном заведении, может определить дальнейший жизненный путь ученика и расширит возможности его дальнейшего развития и карьерного роста.

Мы предлагаем несколько советов, которые помогут обновить оборудование школьной лаборатории быстро, эффективно и в соответствии со всеми законодательными требованиями.

Оборудование для кабинета физики: требования МОН и стандарты НУШ

Оснащение школьных предметных кабинетов регулируется Приказом №574 Министерства образования и науки, утвержденным еще в апреле 2020 года. Но опубликованный в приказе перечень оборудования для кабинета физики периодически обновляется и актуализируется, чтобы соответствовать действительным потребностям учителя и школьников и становится еще более эффективным для организации учебного процесса.

Современное оснащение и приборы для лабораторных работ по физике представлены в каталоге по ссылке.

Готовый набор для лабораторных работ по физике

В последнее время огромной популярностью среди учебных учреждений пользуются готовые наборы оборудования, и физика — не исключение.

Почему учителя выбирают уже укомплектованные наборы и даже готовые кабинеты и лаборатории?

Комплексное оснащение — это просто: одна компания поставляет все необходимое оборудование и мебель, и даже технику для различных учебных кабинетов. Помощь с документооборотом, консультации юристов и методистов — все эти дополнительные услуги очень упрощают педагогам процесс закупок, поэтому постарайтесь найти поставщика, который готов их предоставить. Полное соответствие перечню МОН, а также актуальным стандартам качества, безопасности и утвержденной программе изучения физики. Можно использовать сразу, без дополнительной подготовки и дополнительной комплектации. Учителю нет надобности тестировать демонстрационные приборы по физике, подбирать провода для подсоединения к другим приборам и зарядные устройства — все необходимое уже есть в наборе. Кроме того, такие наборы часто комплектуются специальным методическим пособием. Выгодное предложение: такие наборы более выгодны по цене и позволяют приобрести современное цифровое оборудование для лабораторных и практических занятий по физике по весьма умеренной цене.

Подробнее об этом аспекте читайте в экспертной статье «Занимательная физика: цифровые возможности традиционного физического оборудования».