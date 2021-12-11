Качели и карусели. В региональных проектах не забыли про детские площадки

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 49. АиФ-Крым №49 08/12/2021 Сюжет Большие перемены

Кратчайший путь местной власти к сердцам населения — установка детских площадок. Тут и выигрышный пиар, и украшение дворов нарядными горками и домиками. И бюджетно выходит по сравнению с другими нуждами молодых семей.

На днях прокуратура РК выявила, что одна из установленных в Симферополе площадок — по улице Суходольной, требованиям безопасности не соответствует. Есть риск, что дети, играющие на ней, могут получить травмы. Теперь администрации крымской столицы предстоит доводить площадку до ума. Точнее, до всех существующих стандартов.

Главное — безопасность

В этом году, рассказал член регионального штаба Народного Фронта (ОНФ) в Крыму Станислав Забаштанов, проводится точечный мониторинг состояния детских площадок. Это осуществлялось в рамках региональной инициативы нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».