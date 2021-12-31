Качественные характеристики актуальных водных составов бренда

IRCOM Стандарт

Средство будет превосходным решением в случае необходимости достижения красивой декоративной поверхности при оформлении интерьеров, особенно в общественных помещениях, где регулярно происходит в течение дня большое скопление людей.

Образующаяся матовая поверхность хорошо отталкивает всевозможные загрязнения, не изнашивается и может многократно мыться с помощью бытовых моющихся средств, не вступая в реакцию с активными химическими реагентами.

Таким образом, устойчивое к влаге и истиранию покрытие будет радовать длительное время владельца своим привлекательным внешним видом.

Окрашенное основание абсолютно не лишается паропроницаемых характеристик, а первоначальный оттенок не теряет своей контрастности.

IRCOM Премиум

Данное средство может выгодно дополнить регулярно обновляющуюся модельную линейку современной продукции производителя Ирком, благодаря возможности комплексной защиты окрашиваемых поверхностей.

В компетентность водоэмульсионной краски подобного типа входит максимальная экологичность, визуальная эстетичность и одновременно качественная защита от влаги, прямых солнечных лучей и загрязнений.

Краска не утрачивает своих первоначальных оттенков, не растрескивается и с лёгкостью поддаётся влажной уборке.

Широко используется данный состав не только для покраски жилых комнат, но и в больницах, столовых и в других общественных помещениях.

IRCOM Фасад

Фасадное декоративное средство, обладающее массой защитных качеств, завоевало превосходную репутацию не только среди обычных потребителей, но и среди профессионалов.