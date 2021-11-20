Качественные семена и удобрения всегда найдутся в интернет-магазине GO’ZAL TABIAT

Любой садовод знает о важности обогащения почвы дополнительными питательными веществами, зачастую недостающими в грунте. Подобные процедуры наравне с ответственным выбором посадочного материала способствуют интенсификации роста культур, что позволит получить отменный урожай. Какие особенности удобрений и критерии выбора семян необходимо учитывать, чтобы добиться обильных всходов?

Где купить качественные удобрения

Удобрения представляют собой вещества, в которых содержатся необходимые для питания растений, а еще регулирования свойств почвы. Проще говоря, их назначение заключается в повышении урожайности с обрабатываемого участка благодаря улучшению питания растений.

Среди многообразия препаратов, представленных на рынке легко растеряться, но стоит выбирать лишь продукцию от проверенных производителей. Приобрести удобрения в Ташкенте можно в интернет-магазине GO’ZAL TABIAT, являющемся официальным представителем производителей агропродукции из России, Нидерландов, Италии и др. стран.

Особенности выбора удобрений

В соответствии с происхождением современные препараты делятся: органические и минеральные. Последние созданы без участия природы и являются минералами, играющими важную роль в питании растений, нуждающихся в минеральных солях. Минеральные удобрения, в свою очередь, в зависимости от состава, могут быть однокомпонентными и комплексными, то есть содержать сразу несколько компонентов.

Компания GO’ZAL TABIAT предлагает огромный выбор минеральных удобрений в Узбекистане, среди которого не составит труда подобрать оптимальный вариант, как для небольших фермерских участков, так и для крупных аграрных компаний. Все товары, представленные в каталоге, отличаются рядом преимуществ по следующим параметрам:

состав – представлены простые и сложные удобрения;

форма – наиболее эффективными являются гранулированные удобрения, оказывающие пролонгирующий эффект, а еще удастся приобрести сыпучие и жидкие препараты;

упаковка – все удобрения расфасованы в упаковки по 1, 10 и 20 кг.

Как выбрать семена

Не менее важным является выбор посадочного материала, в каталоге компании представлено множество семян урожайных сортов. Для того, чтобы будущий урожай порадовал всходами, нужно обращать внимание на ряд критериев:

время созревания – могут быть ранними, поздними и всесезонными;

климатические условия – устойчивость к погодным условиям региона;

товарность – актуально для фермеров, в последствии реализующих продукцию;

лежкость – показатель, позволяющий культурам сохранять вкусовые качества при длительном хранении.

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