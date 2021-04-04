Качественный тепловой насос вода-вода от компании Dimplex

Монтаж отопительной системы — сложная инженерная процедура

Отопление — важная часть оснащения каждого помещения. Без качественной отопительной системы в холодное время года просто не обойтись.

Можно ли использовать тепловой насос в квартире?

Тепловой насос способен на протяжении года подогревать воду и поддерживать тепло в доме без затрат. За 3 года окупает себя и становится пассивным доходом. Можно ли использовать тепловой насос в квартире? Узнаете ответ в этой статье. А узнать, где купить вы можете сейчас — тепловой насос вода вода с ценой ниже рыночной вы можете купить у компании Dimplex.

Как работает тепловой насос

Принцип преобразования тепла в насосе: Теплоноситель берет тепло из земли, атмосферы и воды. Передает его через испаритель хладагенту — веществу с низкой температурой закипания. Хладагент переходит в состояние пара. Компрессор его собирает и сжижает для нагрева. Нагретый пар движется к теплоносителю и отдает тепло, после чего хладагент обратно становится жидкостью. Цикл замкнулся.

Такой принцип работы делает насос абсолютно безопасным в использовании для человека и окружающей среды.

Проектирование и монтаж отопления под ключ

Установка отопления является обязательным условием оснащения помещения, которое предназначено для размещения людей. Все отопительные системы можно разделить на централизованные и индивидуальные. Чтобы провести на высшем уровне монтаж отопления, стоит привлекать квалифицированных специалистов.

Централизованные системы подходят для монтажа в многоквартирных домах. Индивидуальные системы устанавливают в частных домах и помещениях. В процессе монтажа важно выбрать качественное оборудование, потому что именно оно позволит поддерживать микроклимат в помещении.

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Какой должна быть идеальная отопительная система?

Существует несколько признаков качественной системы обогрева. Инженерные системы от “Dimplex” всегда соответствуют основным требованиям.