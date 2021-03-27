Качество мобильной связи в Севастополе улучшат за счёт установки 52 вышек

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Качество мобильной связи в Севастополе улучшат за счёт установки 52 дополнительных вышек. Об этом заявила директор Департамента цифрового развития Александра Осипова. Внесение соответствующих изменений в государственную программу «Развитие информационного общества Севастополя» утвердили местные чиновники на заседании Правительства в пятницу, 26 марта.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «У нас будет 22 антенно-мачтовых сооружения, которое предполагается устанавливать в отдалённых районах и в сельской местности там, где у нас вообще есть проблемы со связью. И на трассах. И соответственно опоры двойного назначения в центре и в черте города в тех местах, где невозможно разместить базовые станции на зданиях».

Александра Осипова уточнила, что в черте города оборудуют 30 опор двойного назначения. В этом году разработают проект, а в 2022-м – начнут их устанавливать.