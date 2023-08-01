Рецепты Качество превыше всего: как отличить натуральный йогурт от подделки По Admin - 1 августа, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы, как и мы обожаете кисло-молочные продукты, а именно белый натуральный йогурт – эта краткая инструкция пригодится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В супермаркетах или магазинах можно растеряться от немалого ассортимента йогуртов. Однако как приобрести действительно качественный продукт и не попасть на недобросовестного производителя? Рассказываем дальше в материале. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Белый йогурт, или как его называют – греческий, можно приготовить собственноручно из домашнего коровьего молока и закваски, или приобрести уже готовый. Чтобы не ошибиться в выборе йогурта, сразу обращайте внимание на этикетку. В идеальном варианте в состав йогурта будут входить только молоко и йогуртовые бактерии. Если на упаковке указано, что продукт содержит живые бактерии – это лучше. Часто на полках магазинов встречаются йогурты, обогащенные кальцием или другими витаминными добавками. Такие напитки полезнее обычного йогурта, но здесь есть нюансы. Йогурт / Фото Healthy Food guide Для изготовления йогурта используется пастеризованное молоко, но если продукт прошел обработку после заквашивания – живых полезных микроорганизмов в нем уже нет. Натуральный йогурт не может храниться более трех недель. Чем меньше срок хранения йогурта – тем он более полезен. Консистенция настоящего йогурта слизистая, без молочных сгустков, а вкус немного кисловатый, молочный. В натуральном йогурте должно быть не менее 107 на 1 грамм продукта полезных молочнокислых и бифидобактерий. Итак, выбирайте только качественный и натуральный продукт, пользуйтесь нашими подсказками и будьте здоровы. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Выбор полезных продуктов для нашего организма. Орехи и рыбаБандеровские вареники по рецепту, который так любил выдающийся украинецОтдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощамиНастоящий украинский десерт: готовим закарпатские гомбовцыФранцузская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицей