Кадетский корпус Следкома в Севастополе за 700 млн рублей реконструируют военные

Здание севастопольского филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета реконструируют военные строители. Информацию о подписании контракта между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и «Главным военно-строительным управлением №4» опубликовал интернет-портал Forpost.

Реконструкция здания будет стоить более 700 миллионов рублей. Она пройдёт в два этапа. До 1 сентября 2021 года разработают проект за 10 миллионов рублей. До конца следующего года на объекте выполнят непосредственно строительно-монтажные работы, на которые потратят 694 миллиона. Отмечается, что цена может увеличиться или уменьшиться, «поскольку в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объём подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов».

Журналисты интернет-портала Forpostотметили, что им не удалось ознакомиться с содержанием распоряжения губернатора Севастополя, послужившего основанием для подписания контракта.

Напомним, реконструкция здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета входит в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Для нужд учебного заведения отвели дом №2 по улице Горпищенко. Он относится к предметам охраны исторического поселения федерального значения и относится к ценным градоформирующим объектам.