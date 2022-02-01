Кафе на балконе — почему бы и нет?

Как увеличить площадь балкона?

Балкон — прекрасное продолжение гостиной, особенно если он закрыт, и мы можем обустроить его, как комнату внутри квартиры. Крошечный диван, например, плетеный и журнальный столик, полка для цветов или книг, ковер на полу, ваза, полная тюльпанов, и даже бумажные фонарики или помпоны, прикрепленные к «потолку» — все это заставит вас чувствовать себя на балконе, как в дополнительной и отдельной комнате.

Желаете устроить на балконе сад?

Люди, которые любят зелень и цветы, могут создать небольшой сад на балконе. Для этого можно использовать балюстраду, пол, а также стену и подоконник. Если площадь позволяет, вы должны также подумать о металлической или деревянной полке, где размещают горшки с цветами. В таком саду также возможно успешно оборудовать собственную мини-теплицу и выращивать на ней овощи: лук, салат или редиску.

Путь к малобюджетному балкону

Балкон также может быть обставлен без наличия дополнительного бюджета. Просто положите матрац на пол (помните о дополнительной защите земли от влаги), большое количество подушек и одеял, развесьте на балюстраду рождественские огни и сделайте на подоконнике фонари из банок и свечей. В таком месте вы можете читать днем или считать звезды ночью.

В обустройстве небольшого балкона воображение не должно быть ограниченным. Вопреки внешнему виду, даже небольшое пространство может быть использовано для организации дополнительной «комнаты», в которой каждый прожитый момент будет уникальным.