Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Севастополе

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 6 часов утра. В частности, будут курсировать троллейбусы № 7, 9, 12, 10, 14, автобусы № 3, 12, 12-А, 63, 120, 37, 40, 92, 94, а также катера на Северную сторону. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

С 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, который можно узнать на официальном сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

По вопросам движения транспорта «Севэлектроавтотранса» горожане могут обращаться к центральному диспетчеру по номеру 8 (800) 777-90-31. Если необходима оперативная информация о движении транспорта или нужно пожаловаться в случае каких-либо нарушений, рекомендуется обращаться по служебному номеру Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры: +7 (978) 003-51-59.