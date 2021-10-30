Как будут работать больницы и поликлиники Севастополя с 30 октября по 7 ноября

В период с 30 октября по 7 ноября все медучреждения Севастополя продолжают свою работу по установленному графику: пациентов будут принимать и в поликлиниках, и в прививочных пунктах; отпуск льготных лекарств также не остановится. Выездные неотложные бригады городских больниц №№ 1, 4, 5 и 9 в локдаун будут работать без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства.

1. Городская больница № 1:

— с 1 по 3 ноября все поликлиники городской больницы № 1 работают в обычном режиме – с 8:00 до 20:00;

— в выходные дни: 30 октября, 4, 5 и 6 ноября – с 9:00 до 15:00 в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи;

— 30 октября, 5 и 6 ноября кабинеты вакцинации будут работать во всех поликлиниках с 9:00 до 18:00, 4 ноября – с 9:00 до 15:00. В воскресенье, 31 октября и 7 ноября, сделать прививку можно будет во всех учреждениях, кроме амбулатории на улице Шевченко, с 9:00 до 14:00.

2. Городская больница № 4:

— взрослая и детская поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории городской больницы № 4 с 1 по 3 ноября работают в штатном режиме;

— 4, 5 и 6 ноября с 8:00 до 20:00 в поликлиниках будет работать дежурная служба. На фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях медицинские работники будут дежурить в эти дни с 9:00 до 15:00.

3. Городская больница № 5:

— детские поликлиники городской больницы № 5 с 1 по 3 ноября работают в обычном режиме;

— кабинеты неотложной помощи будут работать 4 ноября в поликлиниках на улицах Юмашева и Острякова с 9:00 до 15:00, а 5 ноября в это же время – в поликлиниках на улицах Юмашева, Острякова, Корчагина и на площади Ластовой;

— 6 ноября все поликлинические отделения будут работать по обычному субботнему графику.

4. Городская больница № 9:

— взрослые и детские поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве и Инкермане, а также врачебные амбулатории в сёлах Орлиное и Терновка работают 30 октября и 6 ноября по субботнему графику, а с 1 по 3 ноября – в обычном режиме;

— кабинеты вакцинации будут работать ежедневно с 8:00 до 16:00.

5. Мобильные прививочные пункты:

— мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Муссон», «Апельсин» и SeaMall продолжают работать ежедневно с 9:00 до 19:00;

— амбулатории на площадях Нахимова и Захарова с 30 октября будут работать круглосуточно.

6. Льготные аптеки:

— аптечная сеть, обеспечивающая льготников бесплатными лекарствами, с 1 по 3 ноября работает в штатном режиме;

— 30 октября, 5 и 6 ноября аптека на проспекте Октябрьской революции работает с 10:00 до 18:00, аптеки на улицах Силаева, адмирала Октябрьского, Мира – с 10:00 до 16:00, аптека на улице Умрихина – с 9:00 до 14:00.

7. Стоматологические поликлиники:

— взрослые и детские стоматологические поликлиники 1, 2 и 3 ноября работают с 8:00 до 20:00;

— 30 октября и 6 ноября с 8:00 до 14:00 в учреждениях будут работать дежурные службы;

— 31 октября, 4, 5 и 7 ноября с 8:00 до 20:00, 30 октября и 6 ноября с 14:00 до 20:00, а также ежедневно с 20:00 до 8:00 стоматологическую помощь взрослым будут оказывать в стоматологическом кабинете городской больницы № 1 (улица Адмирала Октябрьского, вход через приёмное отделение), детям – в стоматологическом кабинете городской больницы № 5 (проспект генерала Острякова).

8. Специализированные учреждения:

— поликлиника онкологического диспансера работает 30 октября и 5 ноября с 9:00 до 13:00, а с 1 по 3 ноября – в обычном режиме.

— детская и взрослая поликлиники противотуберкулёзного диспансера работают 30 октября с 9:00 до 13:00, с 1 по 3 ноября – в штатном режиме. Кабинет вакцинации работает 1, 2 и 3 ноября с 8:00 до 18:00.

— в поликлинике психиатрической больнице 1, 2 и 3 ноября с 8:00 до 15:12 работают дежурные службы. По аналогичному графику в учреждении работает прививочный кабинет. Приёмное отделение и кабинет освидетельствования работают 24/7.

9. Скорая помощь работает круглосуточно.