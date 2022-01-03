Как быстро отследить посылку? Отслеживание посылок Boxberry

В этой статье расскажем вам про отслеживание посылок Boxberry.

Как отследить посылку из-за границы и что такое Tracking Number?

Служба Boxberry осуществляет доставку для интернет-магазинов и частных клиентов. Является частью группы компаний «Урал-Пресс».

Что же этот Tracking Number дает? Вы можете проверять где сейчас находиться Ваша посылка. Например если вы заказываете товар из Китая с доставкой самолетом через авиалинии Сингапура, то вы можете видеть когда посылка была отправлена в аэропорт Сингапура, когда она прибыла в аэропорт, сколько времени там сортировалась, когда и куда вылетела (обычно вылетает в вашу страну проживания), когда прибыла в вашу страну, находиться ли где-то в сортировочном почтовом узле Вашего города или уже прибыла в почтовое отделение и можно ли идти забирать посылку, не дожидаясь пока об этом скажут почтальоны. Так же есть мнение, что посылки с Tracking Номером наши нечистые на руку работники почты не так часто вскрывают — все таки вы можете проследить где посылка "потерялась".

Tracking Number состоит из тринадцати символов и четырех частей.

Например: EF123456786SG

Где: "EF" — тип посылки, "12345678" — номер почтового отправления, "6" — проверочный код, с помощью которого можно убедиться что "123456786" — действительно правильно сформированный номер, а не напечатанное что-то с бухты-барахты. Ну и буквы SG говорят о том, из какой страны отправляется посылка, в моем примере это Сингапур.

Вернемся к буквам "EF", а именно к типам почтовых посылок. Они бывают следующими:

Диапазон CA-CZ — Parcel post, USPS Priority Mail. Посылка(пакет,бандероль) которую можно отслеживать.

Диапазон EA-EZ — EMS, Express Mail Service, USPS Express Mail. Посылки с кодами из этого диапазона как правило приходят быстрее чем другие посылки. На сайтах почтовых служб обязательно присутствует возможность их отследить.

Под диапазон EX-EZ используется для посылок только внутри страны.

Диапазон LA-LZ — Exprès letter, USPS First Class Mail, USPS Priority Flat rate Envelope. Посылка (мелкий пакет,письмо) не отслеживается на сайтах почтовых служб

Диапазон RA-RZ — Letter post registered. Посылка (мелкий пакет,письмо) которая зарегистрирована в системе отслеживания и не имеющая страхового покрытия.

Итак. С тем что такое Tracking номер разобрались.

Как отследить посылку с Tracking Number?

Могу назвать три способа отслеживания: