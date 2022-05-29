Как действует брачный контракт в Канаде?

Брак — это партнерство. Любой , кто вступает в партнерство, должен понимать условия этих отношений и защищать свои права с должным усердием. Это означает, что большинству людей, особенно тем, кто приносит имущество в брак, следует уделить время составлению брачного договора или брачного контракта. Узнать больше про брачный контракт в Канаде вы можете на сайте https://passportforrussians.com/brachnyj-kontrakt-v-kanade/.

1. Что такое брачный договор?

Брачный договор или добрачный договор — это письменное соглашение, которое два члена пары заключают до вступления в брак. В нем указано, как будут разделены активы в случае развода.

В течение многих лет брачные договоры пользовались плохой репутацией. Многие считали, что подписывая брачный договор, вы обрекаете брак на провал еще до его начала.

Другое заблуждение состоит в том, что брачные договоры существуют только для богатых. Да, многие богатые люди заключают брачные договоры, но они делают это потому, что это умный ход. Брачные договоры могут помочь вам защитить вашу собственность и другие активы.

2. Преимущества брачного договора

Брачные соглашения обеспечивают юридическую и финансовую защиту в случае расторжения брака и развода сторон. В нем указано, как стороны хотят разрешить свои разногласия в случае распада брака. Соглашение может защитить активы и отдельное имущество, которое вы приносите в брак, и не намерены делиться с вашим супругом в увеличении его стоимости.

Для составления добрачного договора требуется откровенное обсуждение финансового будущего пары. Сторонам необходимо раскрыть все свои соответствующие финансовые активы и обязательства и выразить озабоченность по поводу своих финансов и того, как они хотят распорядиться своими финансами в будущем.

3. Подготовка брачного контракта

Важно понимать, что брачный договор касается не только разрыва отношений. В договоре также может быть подробно описано, как будут обращаться с определенными активами, или даже какие роли и обязанности будет иметь каждый из супругов в течение жизни отношений. Например, у одного партнера может быть актив, для поддержания которого требуются ежегодные денежные вложения. Пара может согласиться, что актив освобождается от их общей супружеской собственности, если ежегодные расходы покрываются за счет дохода этого партнера. Брачный договор также может действовать как часть завещания, поскольку в нем обсуждается, как следует обращаться с имуществом супругов.