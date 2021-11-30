Как дизайн может повлиять на ваши эмоции

Ваше пространство и дом должны быть вашим убежищем, и ваше жизненное пространство должно соответствовать максимальному комфорту, соответствовать вашему распорядку дня и быть стильным. Конечно, очень важно иметь идеальную эстетику дома, поскольку именно здесь вы проводите большую часть своей жизни, но вы также должны учитывать, как дизайн интерьера и варианты отделки могут подсознательно влиять на ваше настроение и менталитет. Дизайн интерьера может повлиять на ваши эмоции и тем самым вы можете улучшить ваше настроение и счастье дома.

Как дизайн интерьера может подсознательно влиять на ваше настроение?

Многие факторы влияют на то, что мы чувствуем себя как дома; в идеале — пространство, в котором хочется чувствовать себя целиком и в максимально возможной атмосфере и настроении. В дизайне жилых интерьеров мы хотим создать пространство, которое будет отражением вас, вашего образа жизни, вашего стиля и вкуса. Давайте рассмотрим, какие элементы изменят ваше настроение и состояние, и как мы подходим к ним, чтобы повысить позитивный настрой и здоровье.

Организация и хранение

Очевидно, что хорошо организованная и спланированная зона сохранит ваше спокойствие и позитив. Жизнь в чрезвычайно загруженной и неопрятной среде заставит ваш разум ассоциировать это с беспорядком и напряжением. Жизненно важно спланировать и избежать такой возможности при строительстве и разработке проекта дизайна жилого интерьера.

Функция и восприятие пространства

Следует обратить внимание на то, что пространство и планировка являются хорошо продуманным фактором при доработке вашего помещения с учетом ваших эмоциональных потребностей.

Цвет — Вы удивлены?

Психология цвета — это огромная тема для разговоров, когда вы связываете выбор тона с вашим душевным состоянием. Цвет действует как стимулятор и зависит от того, какой оттенок вы выберете; он подчеркнет определенные эмоции и чувства.