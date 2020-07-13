Как добиться выполнения Минских соглашений – мнение киевского эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Сергей Георгиев. Публичная активность официальных лиц Украины в отношении необходимости пересмотра Минских соглашений, расширения участников переговорного процесса и реакция на этот счет свидетельствуют о глобальном кризисе всего переговорного процесса вокруг урегулирования ситуации на востоке Украины. Такое мнение высказал политический обозреватель, кандидат исторических наук Александр Севастьянов (Киев).

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Ранее министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Минские соглашения в современных политико-правовых условиях неактуальны и должны быть пересмотрены. В свою очередь замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что позиция Киева по пересмотру Минских соглашений будет означать выход Киева из всех форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Впоследствии Резников заявил, что решения по поводу будущего Минских соглашений могут принимать исключительно лидеры стран «нормандской четверки» – России, Германии, Франции и Украины. При этом он предложил подключить США и Великобританию к переговорам по Донбассу.

«Очевидно и принципиально – «минский процесс» ходит по кругу и возвращается к исходной точке, а именно – в нем прописаны такие понятия как ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.), но никаких ДНР и ЛНР нет и близко. И в законодательстве Украины, пусть и с огромным трудом, и в прямом смысле ценой человеческих жизней эти понятия ОРДО и ОРЛО появились. Украина, таким образом, свой первый шаг по выполнению «Минска» сделала еще почти пять лет назад», — сказал Севастьянов РИА Новости Крым.

После этого, по словам эксперта, читать Минские соглашения можно как угодно. Но без выполнения базового элемента – «реального наполнения понятий ОРДО и ОРЛО содержанием» – ничего дальше не сдвинется с места, убежден он.

По мнению Севастьянова, добиться выполнения данного «базового элемента» можно только «восстановлением контроля Украины над прописанными в ее законодательстве новыми образованиями».

«То есть на неподконтрольные сегодня Киеву территории должна вернуться украинская администрация – иного варианта нет. Это влечет за собой крах и демонтаж ДНР и ЛНР. Думаю, не стоит лишний раз разъяснять, кто именно не заинтересован в таком развитии событий и для кого весь этот процесс окончательно потеряет смысл. А уж потом – граница и выборы, опять-таки по украинскому законодательству», – пояснил аналитик.

Комментируя заявления Резникова, Севастьянов отметил, что «цепляться за Минские соглашения в нынешнем их виде бессмысленно», поскольку «Минск», по мнению эксперта, «неактуален в нынешнем виде».

«Другое дело, что принимать решение о редактировании и некоем новом документе (осторожно его обозначим как «Минск-3») должны именно те, кто работал все эти почти шесть лет уже в «нормандском формате» и «минском процессе. Расширение может быть только результатом консенсуса всех участников», – убежден эксперт.

При этом молчание Берлина и Парижа в последние дни Севастьянов назвал «симптоматичным».

«То ли европейским партнерам не совсем удобно сейчас что-либо говорить по этому вопросу, либо они вырабатывают какую-то новую тактику и стратегию», – предположил он.

Поэтому, по мнению эксперта, не стоит спешить с выводами о том, что «Украина выйдет из переговоров».

«Смоделируем ситуацию: например, европейские партнеры и ОБСЕ заявляют общую позицию, что в целом они не против расширения круга участников переговоров (хотя относительно США, ясное дело, это реально не раньше февраля будущего года, когда Дональд Трамп либо начнет свой второй срок, либо его сменит Джозеф Байден). А среди оставшихся участников Украина не может быть против этого априори. И кто тогда «выйдет из переговоров», а точнее, поставит себя в достаточно неловкое положение, если будет отказываться от всего и вся при очевидной необходимости пересмотра «Минска»?», – задается вопросом аналитик.