Как долго можно хранить замороженные овощи и ягоды? Ответила эксперт

Существует предположение, что замороженные овощи и ягоды могут храниться в морозильной камере годами. Но так ли это на самом деле?

Руководитель сервиса по доставке здорового питания Екатерина Леусова рассказала, что при глубокой заморозке хранить овощи, фрукты и ягоды без потери качества и пользы можно только до 12–18 месяцев.

По словам эксперта, при этом важно не нарушать холодовую цепь, то есть нельзя сначала заморозить продукт, потом его разморозить и снова повторно заморозить.

«Хранить и транспортировать продукты можно только при -18°С в морозильнике», — отметила Екатерина Леусова.

В беседе с порталом «Спорт-Экспресс» специалист поделилась, что технология шоковой заморозки помогает в полной мере сохранить витамины и полезные свойства продуктов, поэтому такую пищу можно закупать в магазине.

«Она позволяет оставлять целыми даже нежную землянику и малину и привозить дикие и полезные ягоды, как из зарубежных стран, так и из экологически чистых мест России — Карелии и Алтая», — заключила эксперт.

Замораживание — один из самых качественных, надежных и полезных способов сохранения продуктов. Заморозка не только продлевает срок годности продукции, но и практически не влияет на первоначальный вкус и позволяет сохранить максимум полезных элементов.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, как правильно самим замораживать продукты.