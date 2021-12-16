Как грамотно ухаживать за своим лицом? Косметическое мыло SAVON EXFOLIANT

FAQ по базам под макияж.

Чем выделяется база под макияж от крема с тональным эффектом?

База под макияж и крем «работают» на одну задачу — сделать тон кожи ровным и спрятать максимум несовершенств. Значительное отличие данных продуктов состоит в том, что у основы функций намного больше. Она может увлажнять, матировать, оберегать, фиксировать следующие слои мейкапа. База ликвидирует мелкие проблемы. Чтобы скрывать выраженные художественные недостатки, ее можно сочетать с кремом с тональным эффектом или маскировочным карандашом. Сегодня Lebel японская косметика от интернет магазина Skin Health является лучшим и эффективным средством для современных девушек, чтобы выглядеть мегакрасиво.

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Как подобрать оттенок?

Тестер базы под макияж стоит наносить не на скулу или запястье, а на шею. Подобный подход к подбору цвета обеспечит точное попадание под тон кожи и исключит эффект маски. Основы с зеленым подтоном прячут красноту, розовые удаляют серый землистый цвет, персиковые и бежевые сливаются с настоящим оттенком и делают его более сияющим.

Нанесение базы под макияж

Базу под макияж можно наносить первым слоем на очищенную кожу: она скорректирует микрорельеф, скроет маленькие покраснение, уберет желтизну и скроет печеночные пятна. Распределять по форме лица ее можно по-разному. Для нанесения жидких средств подойдут широкие искусственные кисти, для плотных — сухие спонжи-яйца типа Beauty Blender.