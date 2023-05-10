Как идеально приготовить рыбу. Получается вкусно и сочно: по домашнему

Такая рыба, как судак, широко распространена в кулинарии. У нее постное и нежное мясо, которое почти не имеет костей. Мясо судака питательное и низкокалорийное.
Хороший рецепт приготовления такой рыбы не займет много времени на кухне и накормит вкусным ужином. Это одна из причин, почему мы решили поделиться с вами быстрым рецептом приготовления, а также сделать вкусный соус в дополнение.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 4 ст.л;
- кукурузная мука — 4 ст.л;
- судак — 3 кг;
- помидоры — 2-3 шт;
- острый перец — шт;
- сладкий перец — шт;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- горчица баварская — 2 ч.л;
- паприка копченая — 2 ч.л;
- соль, перец;
- укроп, кинза 30 гр;
- растительное масло 30 мл.
Приготовление:
У судака отрезаем хвост и голову. Делаем надрезы по длине всей рыбы. Делим на части, избавляемся от позвоночника.
Перекладываем в миску. Солим, перемешиваем и оставляем на 30 минут.
Помидоры делим пополам и натираем на терке, так, чтобы кожура не попала в смесь.
Сладкий перец нарезаем на небольшие кусочки. То же делаем с острым перцем. Чеснок мелко нарезаем. Отправляем овощи в измельчитель.
Соединяем заготовку с помидорами. Сюда же добавляем мелко нарезанный укроп. Солим и перчим по вкусу. Добавляем две чайные ложки баварской горчицы. Перемешиваем ложкой.
Пшеничную и кукурузную муку отправляем на плоское блюдце вместе с копченой паприкой. В другую тарелку наливаем воду.
Сковородку заливаем 30 миллилитрами растительного масла. Обваливаем рыбу сначала в смеси муки, затем в воде.
Отправляем жариться с каждой из сторон. Обжариваем по 5 минут. Перекладываем на бумажная полотенце.
Готовые кусочки рыбы можно макать в соус и наслаждаться праздничным ужином. Всем Приятного аппетита!