Как идеально приготовить рыбу. Получается вкусно и сочно: по домашнему

Такая рыба, как судак, широко распространена в кулинарии. У нее постное и нежное мясо, которое почти не имеет костей. Мясо судака питательное и низкокалорийное.

Хороший рецепт приготовления такой рыбы не займет много времени на кухне и накормит вкусным ужином. Это одна из причин, почему мы решили поделиться с вами быстрым рецептом приготовления, а также сделать вкусный соус в дополнение.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 4 ст.л;

кукурузная мука — 4 ст.л;

судак — 3 кг;

помидоры — 2-3 шт;

острый перец — шт;

сладкий перец — шт;

чеснок — 4-5 зубчиков;

горчица баварская — 2 ч.л;

паприка копченая — 2 ч.л;

соль, перец;

укроп, кинза 30 гр;

растительное масло 30 мл.

Приготовление:

У судака отрезаем хвост и голову. Делаем надрезы по длине всей рыбы. Делим на части, избавляемся от позвоночника.

Перекладываем в миску. Солим, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Помидоры делим пополам и натираем на терке, так, чтобы кожура не попала в смесь.

Сладкий перец нарезаем на небольшие кусочки. То же делаем с острым перцем. Чеснок мелко нарезаем. Отправляем овощи в измельчитель.

Соединяем заготовку с помидорами. Сюда же добавляем мелко нарезанный укроп. Солим и перчим по вкусу. Добавляем две чайные ложки баварской горчицы. Перемешиваем ложкой.

Пшеничную и кукурузную муку отправляем на плоское блюдце вместе с копченой паприкой. В другую тарелку наливаем воду.

Сковородку заливаем 30 миллилитрами растительного масла. Обваливаем рыбу сначала в смеси муки, затем в воде.

Отправляем жариться с каждой из сторон. Обжариваем по 5 минут. Перекладываем на бумажная полотенце.

Готовые кусочки рыбы можно макать в соус и наслаждаться праздничным ужином. Всем Приятного аппетита!