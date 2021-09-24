Как интерьер влияет на человека

Сожительство двоих человек в семье — это ежедневный поиск компромиссов и общих решений по всем вопросам. Исключением не является и оформление интерьера. Женщины и мужчины неодинаково представляют себе оформление своей жилой территории. В этой ситуации важно сохранить некий нейтралитет, создать интерьер «для обоих», при этом, не нарушив право каждого на личное мнение, на свой уголок, приятные глазу акценты, которые, тем не менее, должны красиво влиться в общую концепцию интерьера. Рассмотреть актуальный рейтинг компаний по составлению дизайна интерьеров вы можете на сайте rating-desing-remont.kiev.ua.

Есть мнение, что мужчины склонны к крайностям и предпочитают конкретные направления в оформлении, и чаще выбирают технически продвинутые предметы интерьера. Наверное, это объясняется тем, что женщинам проще фантазировать и создавать уникальные композиции, поэтому мужчинам стоит доверять спутницам жизни в этом вопросе.

Мужчины более консервативны, и им не всегда просто расстаться с любимыми вещами, даже если они безнадежно устарели и давно неуместны в квартире. Женщина, напротив, не задумываясь, выбросит старый шкаф ради нового яркого пятна в интерьере. Однако и в данном случае можно прийти к взаимопониманию: любую мебель можно совместными усилиями модернизировать, украсить доступными средствами таким образом, что довольны будут оба. Мужчина сохранит за собой последнее слово, спасая любимую вещь, а женщина получит долгожданный праздник в форме обновленного предмета интерьера. И никаких затрат!

К тому же ориентироваться на мнение жены выгодно еще и в практическом плане, ведь мужчина в любой момент готов отдать все средства за приглянувшуюся обновку в магазине, даже если она того не стоит, тогда как женщина, взвешивая все «за» и «против», способна найти оптимальный вариант.

Таким образом, из маленьких компромиссов рождается интерьер, в котором приятно существовать и ей, и ему.