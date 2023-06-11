Рецепты Как из бабушкиной печи: старинный рецепт хлеба на закваске По Admin - 11 июня, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Приготовление душистого и ароматного хлеба – невероятное воспоминание с детства. Когда бабушка доставала хлеб из печи и еще горячим давала отведать небольшой кусок. Наши бабушки были невероятными мастерицами, которым хлеб удавался каждый раз, причем без современных девайсов. Их секрет в закваске из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы и т.д. Такие закваски обогащали продукт органическими кислотами и клетчаткой. Интересно Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Для того чтобы хлеб точно удался воспользуйтесь проверенными советами, которые передавались из поколения в поколение. Как подготовиться к выпеканию хлеба До замеса теста нельзя браться с плохим настроением, тогда оно не поднимется. Когда месят хлеб в доме не метут, нужно закрыть окна, чтобы не было сквозняка. Не допустим ссориться и даже скрипеть дверью. Рецепт хлеба на закваске Время: 2,5 часа Порций: 1 Хлеб – всему голова / Фото unsplash Ингредиенты: для закваски: – 300 грамм сыворотки; – 250 грамм ржаной муки; для замеса хлеба: – 250 грамм кипяченой воды; – 1 чайную ложку соли; – мука сколько займет; – масло для смазки формы; – зерна пшеницы по вкусу. Приготовление: Для приготовления закваски возьмите 100 грамм сыворотки (зерна), муку и смешайте. Тесто должно быть консистенции, как на блине. Киснуть должно двое суток при температуре 25 градусов. Когда закваска закиснет, добавьте 100 граммов закваски и столько же муки. Дайте постоять еще день. Закваска готова. Если сразу не используете ее, то положите в холодильник в глиняной, керамической или стеклянной посуде. Приблизительно за 12 – 24 часа перед выпеканием хлеба закваску следует еще раз подкормить. Добавьте к ней 100 грамм воды и столько же муки. Для замешивания теста на хлеб возьмите 250 грамм воды и 250 грамм закваски, 1 чайную ложку соли, муки – сколько заберет. Замесите тесто как на вареники. Если есть, используйте миксер для замеса теста или руками, смазанными маслом. Разогрейте духовку до 30 градусов. Хлеб выложите в форму, она должна быть заполнена наполовину и поставьте в духовку подходить. На это может уйти 4 – 5 часов. Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах. С домашним душистым хлебом будет прекрасно пикантна намазка из чесника. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкуснее магазинного – рецепт домашнего лавашаПодарок собственными руками – рецепт клубничного тирамисуЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире