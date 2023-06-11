Как из бабушкиной печи: старинный рецепт хлеба на закваске

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Приготовление душистого и ароматного хлеба – невероятное воспоминание с детства. Когда бабушка доставала хлеб из печи и еще горячим давала отведать небольшой кусок.

Наши бабушки были невероятными мастерицами, которым хлеб удавался каждый раз, причем без современных девайсов. Их секрет в закваске из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы и т.д. Такие закваски обогащали продукт органическими кислотами и клетчаткой.

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Для того чтобы хлеб точно удался воспользуйтесь проверенными советами, которые передавались из поколения в поколение.

Как подготовиться к выпеканию хлеба

До замеса теста нельзя браться с плохим настроением, тогда оно не поднимется. Когда месят хлеб в доме не метут, нужно закрыть окна, чтобы не было сквозняка. Не допустим ссориться и даже скрипеть дверью.

Рецепт хлеба на закваске

  • Время: 2,5 часа
  • Порций: 1

Хлеб – всему голова / Фото unsplash

Ингредиенты:
для закваски:
– 300 грамм сыворотки;
– 250 грамм ржаной муки;
для замеса хлеба:
– 250 грамм кипяченой воды;
– 1 чайную ложку соли;
– мука сколько займет;
– масло для смазки формы;
– зерна пшеницы по вкусу.

Приготовление:

  • Для приготовления закваски возьмите 100 грамм сыворотки (зерна), муку и смешайте. Тесто должно быть консистенции, как на блине. Киснуть должно двое суток при температуре 25 градусов.
  • Когда закваска закиснет, добавьте 100 граммов закваски и столько же муки. Дайте постоять еще день. Закваска готова.
  • Если сразу не используете ее, то положите в холодильник в глиняной, керамической или стеклянной посуде.
  • Приблизительно за 12 – 24 часа перед выпеканием хлеба закваску следует еще раз подкормить. Добавьте к ней 100 грамм воды и столько же муки.
  • Для замешивания теста на хлеб возьмите 250 грамм воды и 250 грамм закваски, 1 чайную ложку соли, муки – сколько заберет. Замесите тесто как на вареники.
  • Если есть, используйте миксер для замеса теста или руками, смазанными маслом.
  • Разогрейте духовку до 30 градусов.
  • Хлеб выложите в форму, она должна быть заполнена наполовину и поставьте в духовку подходить. На это может уйти 4 – 5 часов.
  • Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах.

С домашним душистым хлебом будет прекрасно пикантна намазка из чесника.

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