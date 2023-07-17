Как из бочки: рецепт хрустящих огурцов на зиму

Готовые огурцы нужно хранить в темном и прохладном месте.

Сезон домашних огурчиков в самом разгаре, а значит, пришла пора запастить вкусными закатками на зиму. Предлагаем приготовить вкуснейшие хрустящие огурцы на зиму по рецепту из кулинарного блога «Закатки на зиму». Готовить их не сложно, а зимой к жареной картошечке или закуски на стол вы не найдете ничего вкуснее.

Хрустящие огурцы на зиму

Ингредиенты на 2 кг свежих огурцов:

чеснок – 1 головка;

малина – 1/2 листа;

смородина – 1/2 листа;

черный перец – 10 горошин;

листья вишни – 4-6 шт;

зонтики укропа;

хрен – 1-2 листа;

лавровый лист – 2-3 шт;

соль (на 1 трехлитровую банку) – 100 гр.

Способ приготовления:

Огурцы на два часа замочить в холодной воде. Тем временем промыть все листья, приготовить банки (помыть, перевернуть вверх дном, чтобы вода стекла и высохла). Стерилизовать банки не нужно.

На дно банок выложить все приправы и пряности, а сверзу аккуратно уложить и утрамбовать огурцы.

Для рассола нужно брать только холодную воду. Если чистая, то можно взять и из-под крана.

Налить воду в банку с огурцами, затем слить ее в другую посуду.

Посчитать необходимое количество соли. Растроврить ее в воде и залить рассолом огурцы. Поставить банки в таз и накрыть пластмассовыми крышками. Затем оставить банки в тазу в тепле на трое суток. Когда огурцы скиснут, их можно перенести в подвал. Чтобы огурцы обязательно получились хрустящими, их нужно брать свежими (1-2 дня после срывания с грядки) и вымачивать не более двух часов. А еще можете добавить в банки немного горчичного порошка. Он также делает огурцы хрустящими.

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