Рецепты Как из итальянского ресторана: рецепт домашней пасты с морепродуктами Frutti di mare По Admin - 26 июня, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Мы часто готовим дома простые, будничные блюда: отварной картофель с салатом из огурцов или помидоров, тушим овощные рагу, но иногда так хочется чего-то изысканного. Предлагаем попробовать спагетти с морепродуктами. В Италии очень популярны все виды паст: спагетти, тальятели, канелони. Их подают в томатном или сливочном соусах, с морепродуктами, курятиной, творогом или овощами. Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Мы подготовили вам рецепт спагетти с морепродуктами, а какие выбрать: микс замороженных или свежих – решать вам. Рецепт пасты с морепродуктами (креветки, мидии, кальмары) Время: 20 – 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 400 граммов смеси замороженных морепродуктов; – 200 граммов спагетти; – 220 – 250 граммов очищенных помидоров; – петрушка; – соль; – черный молотый перец; – 2 зубчика чеснока; – 100 грамм бульона из креветок или рыбы. Приготовление: Отвариваем спагетти согласно инструкции на упаковке (около 10 -13 минут в кипящей подсоленной воде). На разогретой сковороде в рыбном бульоне тушим морепродукты. Очищаем помидоры от кожуры. нарезаем кубиками и добавляем в морепродукты. Если вся жидкость выкипела – влейте немного из макарон. Добавляем отварные спагетти в морепродукты, выжимаем чеснок и посыпаем зеленью петрушки. Сдабриваем специями и тушим несколько минут, чтобы все ингредиенты соединились в соусе. Подаем блюдо горячим. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить мексиканский гуакамоле с чипсами по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Мочи – готовим любимый японский десертЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоНачинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамису