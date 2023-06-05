Рецепты Как из Италии – рецепт пасты с сезонными овощами По Admin - 5 июня, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если у вас нет возможности путешествовать этим летом, а попробовать итальянскую кухню хочется из-за меры – попробуйте приготовить это блюдо дома. Одной из самых популярных паст в Италии разновидность с овощами, особенно в сезон баклажанов, перцев и томатов. Мы подобрали рецепт, который не только приятно удивит вкусом, но и насытится на целый день. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Овощи можно менять в зависимости от сезона, но самым вкусным вариантом будет именно с этим списком. Рецепт пасты с овощами Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 400 граммов спагетти; – 500 граммов баклажанов; – 300 граммов томатов; – 150 граммов репчатого лука; – 300 граммов томатов в собственном соке; – соль; – черный молотый перец; – 1 чайная ложка копченой паприки; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 10 граммов розмарина; – 10 граммов чили; – 20 граммов чеснока; – 80 граммов масла; – 80 граммов свежего базилика; – 50 граммов сыра пармезан. Приготовление: Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке. Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка. Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными. На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут. Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить итальянскую пасту с креветками по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоНовый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молокеЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами