Как избавиться от ржавчины на растениях

На ранних стадиях этой меры должно быть достаточно, но если болезнь остановить не удалось, и она продолжила наступление на плодово-ягодные насаждения, следует переходить к специальным средствам от ржавчины в любых формах:

бордосская смесь;

«Чистофлор»;

«Агролекарь»;

«Абига-Пик» (оптимально для цветов);

«Бактофит» (для злаков).

Несмотря на то, что средства эти в первую очередь рассчитаны на профилактическую обработку, замедлить распространение болезни они способны, часто это помогает протянуть до конца сезона и осенней обработки участка убойными химикатами.

Но препаратами профилактика ржавчины не ограничивается. Так как болезнь лечению поддается слабо, нужно максимально изолировать участок от распространяющихся по округе спор. Один из надежных способов – высадка по периметру сада кустарников, устойчивых к этому заболеванию, например, гортензии. Хвойные виды для этого использовать не стоит (пример – кипарис), так как ржавчина мало того, что их поражает за милую душу, так еще и спор производит больше, чем на той же яблоне.

Ржавчину на листьях растений проще предотвратить, чем вылечить – попытки избавиться от болезни для некоторых дачников кончаются потерей чуть ли не половины всех насаждений. Пользуйтесь специальными препаратами, следите за симптомами, не отказывайтесь от «заградительных посадок» в виде стойких кустарников, тогда болезнь обойдет ваш сад стороной!