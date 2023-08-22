Рецепты Как картофель, только сладкий: как приготовить запеченный батат с особым майонезом По Admin - 22 августа, 2023 0 23 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы никогда не пробовали батат, самое время попробовать. Он может стать прекрасной альтернативой обычному картофелю, который стал обыденным для украинцев. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Батат – сладкий картофель яркого оранжевого цвета, часто используемый в блюдах в южной Америке. Ее можно жарить, запекать и даже отваривать. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Подают батат с кунжутной пастой тахини, поливают майонезом или греческим йогуртом со специями. Он очень популярен в высокой кухне, ведь вкус этого картофеля оригинальный – немного сладкий. Попытайтесь приготовить запеченный батат с особым трюфельным майонезом и насладитесь блюдом вместе с родными или друзьями за просмотром хорошего кино. Запеченный батат с трюфельным майонезом Время: 45 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 батата; – оливковое масло; – тертый сыр Parmigiano Reggiano; – сушеный чеснок; – копченая паприка; – кукурузный крахмал; – соль; – черный перец молотый; – чабрец. Для трюфельного майонеза: – оливковое масло с трюфелем; – 2 яйца; – приправа белая из винного уксуса; – горчица; – подсолнечное масло; – лимонный сок; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Батат очищаем от кожуры, нарезаем брусками толщиной примерно 1 сантиметр. Полим маслом и посыпаем специями. Отправляем все в духовку и запекаем при температуре 220 градусов примерно 15 – 20 минут. В конце запекания посыпаем сыром пармезан. Для соуса соединяем в блендере желтки, горчицу, приправу из винного уксуса, трюфельное масло, соль и перец. Взбиваем все, постепенно вливая подсолнечное масло тонкой струйкой. В конце добавляем лимонный сок. Во время подачи майонез вливаем в отдельную тарелочку. Приятного аппетита! Понравился ли вариант блюда? Попытайтесь также приготовить салат с хрустящими баклажанами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Одной банки будет мало: рецепт домашней аджики на зимуОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеЖарить больше не будете: аппетитный запеченный кабачокТри любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена МакгрейдиЯблочный пирог на Спаса: старинный рецепт, как готовили наши предки