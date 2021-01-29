Как купить лучший аромат для нее: пошаговая инструкция для мужчин

Купить аромат для нее – непростая задача для мужчины. Парфюм относится к категории личных и даже интимных подарков. Ведь не так много ароматов, которые действительно захочется носить долгое время. При выборе важно опираться не на свои предпочтения, а на вкусы, того, кому вы собираетесь сделать подарок. Подходящие варианты можно найти на https://parfumcity.com.ua/products/gucci-guilty. В этой статье, даем несколько рекомендации, как выбрать аромат для нее.

Как купить лучший аромат: пошаговая инструкция для мужчин.

Шаг 1. Шпионаж

Первый шаг к покупке подходящего аромата – выработать то, что ей уже нравится. Сделать это можно одним из двух способов. Первый совершенно прост – спроситm ее, какие духи ей нравятся больше всего. Чтобы не испортить сюрприз распросами, есть запасной вариант — тихонечко загляните в ее шкафчик. Вам нужен флакон, в котором меньше всего духов.

Шаг 2. Исследование

Пора отойти от ее шкафов и немного узнать об ароматах. Хотя их существует огромное количество, но все они делятся на одну из этих категорий:

цветочные – самый популярный вид женских ароматов;

цитрусовые. Основные ноты – лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут и т. д.;

восточные. Состоят из таких ингредиентов, как сандал, ваниль и амбра, вдохновлен индийскими и арабскими ароматами. Они, как правило, мускусные и больше подходят для вечеринок;

фужерные. Эти ароматы часто содержат ноты лаванды, ветивера, дубового мха и других трав, и обычно имеют зеленый, почти травяной запах.

шипровые – женственные, утонченные, сложные и редкие, шипровый аромат сложнее всего определить. Они сочетают древесный, теплый и сухой запах с элементами других семейств ароматов;

гурманские – карамель, шоколад, конфеты, ирис – запахи в этом семействе сладкие и пирожные;

Аромат, который ей уже нравится также принадлежит к одной из перечисленных выше семейств или к комбинации двух из них. К счастью, вам не нужно нюхать его, чтобы определить, можете просто погуглить.

Шаг 3. Покупка

Это самое интересное. Вы уже знаете, что она любит, теперь вы можете пойти и найти еще лучшую версию этого. ПОчитайте несколько модынх обзоров. Вы уже знаете, что ваша партнерша любит цветочные ароматы – теперь вы можете купить ей лучший аромат на рынке. Но если вы хотите применить более практичный подход, отправляйтесь в ближайший парфюмерный. Вооружившись информацией, которую вы знаете, вы можете попросить помощников показать вам подборку своих любимых ароматов из этой семьи. Помните, что вы можете точно понюхать только 5–10 ароматов, прежде чем откажет нюх, поэтому определитесь с тем, что вам нужно.

Из этих ароматов вы обязательно найдете то, что будет она оценит – в конце концов, это будет лучшая, более модная версия того, что она уже любит.