Как купить свою первую квартиру

ЖК «София Клубный» — для ценителей максимального комфорта

В новом ЖК «София Клубный» предлагается жилье на любой вкус в различных ценовых сегментах. Для удобства жильцов на территории есть детская площадка, торгово-развлекательная инфраструктура, зелена парковая зона для прогулок и отдыха.

Квартиры улучшенной планировки пользуются растущим спросом среди покупателей, что говорит о желании большинства людей перейти на новый уровень жизни. Удобное расположение комплекса, чистый воздух, круглосуточно охраняемый паркинг, видеонаблюдение, собственная служба ЖКХ – данные нюансы делают ЖК от застройщика Мартынова максимально привлекательными. Каждый владелец квартиры получает прекрасную современную инфраструктуру, уютные планировки и качественный ремонт, в который можно сразу въезжать и жить.

На территории ЖК София клубный от Мартынова предусмотрено все необходимое для жизни: магазины, аптеки, школа и детсад, супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центр и спортклуб. Позволить себе приобрести квартиру в жилом комплексе может каждая семья благодаря программам кредитования и рассрочки напрямую от застройщика.