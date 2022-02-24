Как легко управлять вейкфойлом за лодкой — руководство для начинающих на подводных крыльях

Лодка

Попросите водителя перевести лодку на передачу или на холостом ходу вперед на малой скорости. Используйте это давление, чтобы поставить ноги на фольгу. Держите доску перпендикулярно направлению веревки.

Займите согнутое положение, чтобы плечи были на одной линии с коленями, и выпрямитесь к доске и лодке. Дайте водителю сигнал медленно и плавно ускориться. Водитель должен поддерживать скорость 9-12 миль в час. Скорость может варьироваться в зависимости от используемой доски, райдера и фольги.

Photo superyacht Oceanco © Guillaume Plisson

Райдер

Поскольку линия натягивается, позвольте ей тянуть вас вверх. Держите сильное давление на переднюю ногу и встаньте из положения приседа. Держите обе руки на перекладине и продолжайте оказывать давление на переднюю ногу. Это не даст фольге подняться.

Выезжайте в квартиры и подальше от следа. Потратьте некоторое время, чтобы привыкнуть к управлению доской на поверхности воды. Как только вы почувствуете себя комфортно, пришло время начать подъем.

Обучение летать

Начните переносить вес на заднюю ногу, отводя бедра назад. Делайте это медленно и осторожно. Когда доска поднимается, медленно переносите вес вперед, используя бедра, и опускайте ее обратно. Практикуйтесь подниматься и опускаться с контролем, пока не почувствуете это. Стремитесь к более длительному скольжению каждый раз, когда вы поднимаетесь. Если вы используете меньшее крыло, оно будет более реактивным и может сломаться раньше. Если вы сделаете прорыв, упадите в сторону и подальше от доски

Удобство

Теперь, когда вы привыкли летать, потренируйтесь поворачиваться и двигаться вверх и вниз. Старайтесь держаться на фойле примерно на середине мачты. Повеселитесь некоторое время. Как только вы почувствуете себя комфортно, вы можете практиковать на волне. Второй след меньше и им легче управлять, поэтому начните с него. Поезжайте в кильватер и попытайтесь почувствовать, как он толкает ваше крыло. Потратьте некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. После сеанса или двух используйте более короткую веревку.

Сделайте свой водный старт и вырежьте квартиры. Находясь в полете, подъезжайте к середине первого следа, примерно в 10 футах от лодки. Делайте то же, что и раньше. Постарайтесь почувствовать, как кильватер толкает вашу фольгу. Если у вас есть ручка, бросьте веревку и катайтесь так долго, как сможете.