Рецепты Как начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтрак По Admin - 25 июня, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Тосты – всегда идеальная идея для быстрого завтрака. Наилучшее в них то, что эти жареные ломтики хлеба имеют много вариаций и сочетаются с любыми продуктами в вашем холодильнике. Тосты, приготовленные в духовке, тостере или сковороде – отличный выбор для вкусного завтрака. Подавать тосты лучше со свежими овощами и мясными добавками. Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Тосты с авокадо Время: 20 хвилин Порций: 2 Просто и вкусно / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 1 авокадо; – 2 зубчика чеснока; – 4 ломтика поджаренного хлеба; – несколько капель лимонного сока; – 2 горсти шпината; – 40 грамм сыра чеддер; – 4 яйца; – 2 столовые ложки оливкового масла. Приготовление: Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку, извлеките мякоть и разомните вилкой. Затем добавьте оливковое масло, выдавленное через пресс чеснок, сок лимона. Перемешайте и приправьте солью и перцем. Промойте и обсушите шпинат. Сыр нарежьте соломкой. Поджарьте хлеб в тостере. На сковороду выложите 1 столовую ложку растительного масла и разогрейте его, затем разбейте яйца. Посыпьте их солью и перцем. Обжарьте яичницу, чтобы желток остался жидким. Намажьте поджаренный хлеб смесью из авокадо, выложите шпинат, сыр, а затем жареные яйца (1 яйцо на 1 ломтик хлеба). Подавайте сразу еще теплыми. Тосты в духовке Время: 25 минут Порций: 2 Аппетитно и быстро / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 4 ломтика поджаренного хлеба; – 120 грамм сыра моцарелла; – 120 грамм шампиньонов (примерно 4 крупных гриба); – 30 грамм сливочного масла. Специи: – перец, орегано, соль по вкусу. Приготовление: Смажьте хлеб маслом. Грибы очистите и нарежьте тонкими пластинками. Моцареллу нарежьте ломтиками. На хлеб выложите ломтики грибов и моцареллу. Посыпьте моцареллу перцем и орегано и солью. Выпекайте гренки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут. Подавайте гренки сразу после приготовления горячими. Французские тосты Время: 10 минут Порций: 1 Bon Appetit / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 2 ломтика поджаренного хлеба; – 1 яйцо; – 50 миллилитров молока; – 2 ломтика сыра гауда; – 20 грамм ветчины; – 1 столовая ложка оливкового масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли и перца. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Окуните ломтики и выложите на сковороду. Жарьте, пока они не подрумянятся. Один кусочек переверните, выложите на него ломтик сыра, ломтик ветчины и снова ломтик сыра. Накройте вторым кусочком (обжаренной внутрь стороной) и прижмите. Когда первый ломтик подрумянится, переверните весь бутерброд наизнанку, чтобы приготовить второй ломтик. Жарьте, пока второй кусочек не подрумянится. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три холодных супа на лето – пальчики оближетеКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретЛетом лучше не найдешь: рецепт легкого супа с курицей и капустой