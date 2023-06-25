Как начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтрак

Тосты – всегда идеальная идея для быстрого завтрака. Наилучшее в них то, что эти жареные ломтики хлеба имеют много вариаций и сочетаются с любыми продуктами в вашем холодильнике.

Тосты, приготовленные в духовке, тостере или сковороде – отличный выбор для вкусного завтрака. Подавать тосты лучше со свежими овощами и мясными добавками.

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Тосты с авокадо

Время : 20 хвилин

: 20 хвилин Порций: 2

Просто и вкусно / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 ломтика поджаренного хлеба;

– несколько капель лимонного сока;

– 2 горсти шпината;

– 40 грамм сыра чеддер;

– 4 яйца;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку, извлеките мякоть и разомните вилкой.

Затем добавьте оливковое масло, выдавленное через пресс чеснок, сок лимона. Перемешайте и приправьте солью и перцем.

Промойте и обсушите шпинат.

Сыр нарежьте соломкой.

Поджарьте хлеб в тостере.

На сковороду выложите 1 столовую ложку растительного масла и разогрейте его, затем разбейте яйца. Посыпьте их солью и перцем. Обжарьте яичницу, чтобы желток остался жидким.

Намажьте поджаренный хлеб смесью из авокадо, выложите шпинат, сыр, а затем жареные яйца (1 яйцо на 1 ломтик хлеба).

Подавайте сразу еще теплыми.

Тосты в духовке

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Аппетитно и быстро / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 4 ломтика поджаренного хлеба;

– 120 грамм сыра моцарелла;

– 120 грамм шампиньонов (примерно 4 крупных гриба);

– 30 грамм сливочного масла.

Специи:

– перец, орегано, соль по вкусу.

Приготовление:

Смажьте хлеб маслом.

Грибы очистите и нарежьте тонкими пластинками.

Моцареллу нарежьте ломтиками.

На хлеб выложите ломтики грибов и моцареллу.

Посыпьте моцареллу перцем и орегано и солью.

Выпекайте гренки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.

Подавайте гренки сразу после приготовления горячими.

Французские тосты

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Bon Appetit / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 2 ломтика поджаренного хлеба;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров молока;

– 2 ломтика сыра гауда;

– 20 грамм ветчины;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление: