Как найти качественную и стильную мебель из натурального массива дерева?

Мебель под старину: мода или отменный вкус

Обычно, молодые люди, когда вырастают и начинают самостоятельную жизнь, в первую очередь покупают высокотехнологичные телевизоры, ноутбуки. компьютеры, гаджеты и другую электронику, а уж потом только думают о том, какую приобрести мебель. В их возрасте не особенно важно, из чего она сделана, главное, чтобы она была стильной и красивой.

Взрослая же часть населения задумывается, что лучше, когда мебель сделана из массива дерева, не так важно какого, но из натурального материала. Мебель из дешевых материалов, очень быстро рассыхается, начинает сыпаться, раскачиваться. Если она сделана из древесно-стружечных плит, то она содержит опасные для здоровья смолы и клеи.

Когда дети поступают в колледж, многие родители отдают им в общежитие старую деревянную мебель, которую они помнят с детства и которая служила на протяжении многих лет всей их семье, даже еще бабушке с дедушкой. Сегодня, модной стала старая мебель или сделанная под старину. Ценители таких предметов ищут их на блошиных рынках, чтобы купить и отреставрировать. Делают, популярный сегодня, декупаж или превращают их в произведение искусства с помощью других технологий. После этого их интерьер начинает играть новыми красками, навеянными такой стильной сегодня «стариной».

Также старинную мебель можно купить в интернет магазинах и разных мастеров, подробнее о предметах мебели под старину можно узнать на сайте компании «https://deisus-m.ru/«, которая занимается с любовью производством мебели под старину.

Преимуществами мебели из массива древа являются:

прочность (полки и столешницы от времени не прогибаются в отличие от фанеры и ЛСДСП. Часто на чердаках и в подвалах старых домов можно встретить, прожившую уже целый век мебель, которая находится еще в пригодном состоянии, ее можно использовать);

сохраняет особую ценность (мебель, доставшаяся вам от дедушек или бабушек может иметь огромную ценность, как вариант антиквариата, может стать участником торгов или аукциона при хорошей сохранности);

надолго сохраняет привлекательность;

мебель из лиственных пород дерева вносит тепло, уют и индивидуальный характер в каждую комнату;

твердая древесина обладает природным блеском, всегда выглядит привлекательной, несмотря на свой возраст;

старинная мебель, расположенная в центральной гостиной, придает величественный шарм не только одной комнате, но и всей квартире.

Есть некоторые недостатки массивной мебели:

прочность и долговечность означают, что мебель чаще тяжелая, чем легкая;

дерево не терпит влаги (находясь долго во влажном помещении, деревянные изделия напитываются влагой, которая может повредить их отделку, разбухают);

дерево может быть повреждено ультрафиолетовыми лучами (под их воздействием мебель может поменять цвет);

поверхность деревянной мебели подвержена царапинам от острых предметов (устранение царапин с мебели требует мастерства, терпения и внимания к деталям).

Идеальной для производства мебели благодаря своей прочности, являются лиственные породы. Всегда покупайте качественную деревянную мебель и тогда она прослужит вам многие годы подряд, будет радовать вас и ваших близких.