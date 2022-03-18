Как научить ребенка петь песенки?

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Буратино (из к/ф «Золотой ключик или приключения Буратино»)

Кто с доброй сказкой входит в дом?

Кто с детства каждому знаком?

Кто — не ученый, не поэт,

А покорил весь белый свет?

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

БУ-РА-ТИ-НО!

На голове его колпак,

Но околпачен будет враг!

Злодеям он покажет нос

И рассмешит друзей до слез,

Он очень скоро будет тут,

Скажите, как его зовут?

БУ-РА-ТИ-НО!

Он окружен людской молвой.

Он не игрушка — он живой.

В его руках — от счастья ключ

И потому он так везуч,

Все песенки о нем поют,

Скажите, как его зовут?

БУ-РА-ТИ-НО!

Сл.: Ю.Энтина, муз.: А.Рыбникова

Белые кораблики (из м/ф «Площадь картонных часов»)

Белые кораблики, белые кораблики

По небу плывут,

Белые кораблики, белые кораблики

Дождики везут.

Белые кораблики, белые кораблики

Дождики везут.

Пристани корабликам, пристани корабликам

В небе не нужны.

Пристают кораблики, пристают кораблики

К маковке сосны.

Пристают кораблики, пристают кораблики

К маковке сосны.

Все плывут кораблики, все плывут кораблики

К нам издалека.

Белые кораблики, белые кораблики —

Это облака.

Белые кораблики, белые кораблики — Это облака.

Сл.: Л.Яхнина, Муз.: В.Шаинского

А может быть ворона (из мультфильма «Пластилиновая ворона»)

Одну простую сказку,

А может и не сказку,

А может не простую

Хотим вам рассказать.

Ее мы помним с детства,

А может, и не с детства,

А может, и не помним,

Но будем вспоминать!

Нам помнится, вороне,

А может быть, собаке,

А может быть, корове

Однажды повезло.

Прислал ей кто-то сыра

Грамм, думается, двести,

А может быть, и триста,

А может, полкило.

На ель она взлетела,

А может, не взлетела,

А может быть, на пальму

С разбега взобралась,

И там она позавтракать,

А может, пообедать,

А может, и поужинать

Спокойно собралась.

Но тут лиса бежала,

А может, не бежала,

А может, это страус злой,

А может, и не злой,

А может, это дворник был,

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой.

— Послушайте, ворона,

А может быть, собака,

А может быть, корова,

Ну, как Вы хороша!

У Вас такие перья,

У Вас рога такие,

Копыта очень стройные

И добрая душа!

А если вы споете,

А может быть, залаете,

А может, замычите,

Коровы ведь мычат,

То вам седло большое,

Ковер и телевизор

В подарок сразу вручат,

А может быть, вручат!

И глупая ворона,

А может быть, собака,

А может быть, корова,

Как что-то запоет!

И от такого пения,

А может, и не пения

Упал немедля в обморок

От страха весь народ.

А сыр у той вороны,

А может быть, собаки,

А может быть, коровы

Конечно же упал.

И прямо на лисицу,

А может быть, на страуса,

А может быть, на дворника

Немедленно попал.

Идею этой сказки,

А может, и не сказки,

Поймет не только взрослый,

Но даже карапуз:

Не стойте и не прыгайте,

Не пойте, не пляшите

Там, где идет строительство

Или подвешен груз!

Слова Э. Успенского

Музыка Г. Гладкова-Югина