Как научить ребенка петь песенки?

Рекомендуем вам перейти на сайт AZ-lyrics — сайт с текстами детских песенок, чтобы ребенка своего учить красиво петь.
Буратино (из к/ф «Золотой ключик или приключения Буратино»)
Кто с доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто — не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет?
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
БУ-РА-ТИ-НО!
На голове его колпак,
Но околпачен будет враг!
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?
БУ-РА-ТИ-НО!
Он окружен людской молвой.
Он не игрушка — он живой.
В его руках — от счастья ключ
И потому он так везуч,
Все песенки о нем поют,
Скажите, как его зовут?
БУ-РА-ТИ-НО!
Сл.: Ю.Энтина, муз.: А.Рыбникова
Белые кораблики (из м/ф «Площадь картонных часов»)
Белые кораблики, белые кораблики
По небу плывут,
Белые кораблики, белые кораблики
Дождики везут.
Белые кораблики, белые кораблики
Дождики везут.
Пристани корабликам, пристани корабликам
В небе не нужны.
Пристают кораблики, пристают кораблики
К маковке сосны.
Пристают кораблики, пристают кораблики
К маковке сосны.
Все плывут кораблики, все плывут кораблики
К нам издалека.
Белые кораблики, белые кораблики —
Это облака.
Белые кораблики, белые кораблики — Это облака.
Сл.: Л.Яхнина, Муз.: В.Шаинского
А может быть ворона (из мультфильма «Пластилиновая ворона»)
Одну простую сказку,
А может и не сказку,
А может не простую
Хотим вам рассказать.
Ее мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать!
Нам помнится, вороне,
А может быть, собаке,
А может быть, корове
Однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра
Грамм, думается, двести,
А может быть, и триста,
А может, полкило.
На ель она взлетела,
А может, не взлетела,
А может быть, на пальму
С разбега взобралась,
И там она позавтракать,
А может, пообедать,
А может, и поужинать
Спокойно собралась.
Но тут лиса бежала,
А может, не бежала,
А может, это страус злой,
А может, и не злой,
А может, это дворник был,
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой.
— Послушайте, ворона,
А может быть, собака,
А может быть, корова,
Ну, как Вы хороша!
У Вас такие перья,
У Вас рога такие,
Копыта очень стройные
И добрая душа!
А если вы споете,
А может быть, залаете,
А может, замычите,
Коровы ведь мычат,
То вам седло большое,
Ковер и телевизор
В подарок сразу вручат,
А может быть, вручат!
И глупая ворона,
А может быть, собака,
А может быть, корова,
Как что-то запоет!
И от такого пения,
А может, и не пения
Упал немедля в обморок
От страха весь народ.
А сыр у той вороны,
А может быть, собаки,
А может быть, коровы
Конечно же упал.
И прямо на лисицу,
А может быть, на страуса,
А может быть, на дворника
Немедленно попал.
Идею этой сказки,
А может, и не сказки,
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз!
Слова Э. Успенского
Музыка Г. Гладкова-Югина