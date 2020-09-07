Как обеспечить безопасность движения школьника по маршруту «дом-школа-дом»

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В начале учебного года особого внимания требует то, насколько безопасной будет дорога ребенка в школу и обратно домой. Этот вопрос представители ГИБДД обсудили в студии НТС. Специалисты рекомендуют составить маршрутную карту передвижения, к которой в любой момент сможет обратиться ребёнок.

ЛЮБОВЬ ВОЛКОВА, подполковник полиции: «Обратить в первую очередь при составлении такого маршрута нужно на всё, что ребёнок встречает по ходу своего движения. Это дорожные знаки. Это и пешеходные переходы. Они могут быть подземными, наземными типа «зебра». Это могут быть регулируемые пешеходные переходы, где установлен светофор, и нерегулируемые».

По словам представителя службы безопасности дорожного движения, риск попасть в аварию может подстерегать пешехода даже на перекрёстке со светофором.

ЛЮБОВЬ ВОЛКОВА, подполковник полиции: «Зелёный сигнал светофора не даёт стопроцентной безопасности ни одному пешеходу. Потому что есть водители, которые нарушают и пытаются проскочить перекрёсток даже на запрещающий сигнал либо на жёлтый сигнал. Поэтому, если загорелся зелёный, необходимо остановиться, посмотреть, убедиться, что все транспортные средства тебя видят».

Перед началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции провели ряд проверок, чтобы убедиться, насколько школы Севастополя готовы к обеспечению безопасности маршрутов передвижения детей.

ЛЮБОВЬ ВОЛКОВА, подполковник полиции: «На сегодняшний день обследованы фактически все школы, выявлены недостатки. Сейчас Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с севастопольским автодором устраняют эти недостатки. И, я думаю, что наши дети пойдут уже по хорошим, безопасным дорогам».

Как родителям обезопасить ребёнка от происшествий на дороге в тёмное время суток? Где школьнику лучше хранить схему безопасного движения? На эти и другие вопросы в новом выпуске программы «Актуальное интервью» отвечает подполковник полиции Любовь Волкова.