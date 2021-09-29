Для того, чтобы изготовить клинкерную плитку, необходима глина, прошедшая специальную обработку обжигом, очень высокой температурой. Такая технология производства напоминает изготовление керамического кирпича. Как правило, ширина клинкерной плитки не более 17 мм, другие ее размеры могут отличаться достаточно серьезно. Перед выполнением укладки плитки, нужно очень серьезно подойти к подготовке основания. Важно, чтобы на цоколе не было ни грязи, ни пыли. Он должен быть ровным и чистым. От этого будет зависеть качество адгезии между плиткой и основанием. Неплохо бы выполнить также грунтовку основания. Такая процедура будет способствовать уменьшению водопоглощения стен, следовательно, вода, имеющаяся в клеевом растворе, не впитается. Как облицевать клинкером — расскажем дальше.

При помощи зубила и молотка отбивают прежнюю штукатурку, имеющуюся на цоколе. Перепады неровной поверхности не должны быть больше 4 мм. В противном случае применяют выравнивающую смесь.

Чтобы укладка была более ровной, высоту цоколя делят на ширину самой плитки. К тому результату, который получился в результате вычислений, прибавляют ширину швов. Затем к цоколю крепят длинную рейку, которая выступает в качестве стартовой планки.

Просто, быстро и надежно гидроизолирует любые бетонные поверхности:

фундаменты, ростверки, цоколи, подпорные стенки,

паркинги, подземные стоянки, подземные переходы, др.

Также применяется для:

Гидроизоляции и грунтования любой поверхности под кафель (бетон, дерево, гипсокартон, др.).

Гидроизоляции и шумоизоляции наружных и внутренних стен из пено- и газобетонных блоков, всех видов мокрых зон, подвалов, балконов и т.д.

Инъекционной гидроизоляции

Защита от всех известных видов грибка и плесени.

Просто – без предварительной подготовки или грунтовки поверхности, без дополнительного оборудования и без специального обучения кадров.

Быстро – однокомпонентный состав, наносится в один слой, можно наливом, отделочные работы сразу после нанесения, без ожидания высыхания.

Бюджетно – 1 метр квадратный обработанной поверхности будет стоить от 400 рублей.

Незаменимо – можно наносить на влажные поверхности и работать круглый год.

Надежно – образовывает тонкую мембрану в растянуто-напряженном состоянии, что исключает возможность отслоение и растрескивание и в тоже время остается мягкой и эластичной. Срок службы покрытия толщиной 1 мм не менее 10-15 лет.

Особенности клинкерных ступеней

Клинкерные ступени для лестниц, крыльца отличаются износостойкой противоскользящей поверхностью. Изготавливается в форме плинтусов, подступенников, угловых, фронтальных пластин. Материал может противостоять любым воздействиям окружающей среды, высоким механическим нагрузкам. Клинкерная плитка для цоколя любого вида подойдет под Ваш индивидуальный проект.