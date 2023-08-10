Рецепты Как огурцы, только кабачки: рецепт чрезвычайно хрустящей закрутки за копейки По Admin - 10 августа, 2023 0 81 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вместо огурцов отличным дополнением к обеду станут маринованные кабачки. Они такие хрустящие и ароматные! КУЛИНАРНЫЙ ГИД Приготовление маринованных кабачков очень просто. Если вы еще не пробовали эту консервацию, обязательно приготовьте хотя бы баночку. Вы будете в восторге! Интересно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью за считанные минуты Рецепт маринованных кабачков Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 500 грамм цуккини; – 500 миллилитров воды; – 4 лавровых листа; – 4 зерна душистого перца; – 4 зубчика чеснока; – 1 веточка розмарина; – 2 чайные ложки соли. Приготовление: Кабачки тщательно вымойте и обсушите. Нарежьте брусками (они должны быть чуть ниже высоты банки) и плотно уложите в банку. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 лавровых листа и по 2 зерна душистого перца. Удалите иглы из веточки розмарина и поместите их в банку с кабачками. В воде растворите соль и залейте ею кабачки. Стерилизуйте банки 20 минут. Плотно закупорите банки. Храните их при комнатной температуре 3 дня, затем перенесите в кладовку. Кабачки готовы к употреблению через 2 недели. Есть огурцы, которые ни в коем случае нельзя квасить – узнайте какие. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноБандеровские вареники по рецепту, который так любил выдающийся украинецТри лучших рецепта маринадов для шашлыкаДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоны