Как определиться с размером люстр

Необходимо знать, что нельзя использовать галогенное осветительное оборудование лампы и лампы накаливания вблизи оборудования, выделяющего тепло. Для таких случаев предпочтительными будут люминесцентные и светодиодные лампы.
О материалах изготовления
Дизайн светильника и эксплуатационные качества выбирается большинством пользователей.
Популярные варианты:
- Хрусталь и стекло. Люстры, изготовленные их хрусталя, считаются дорогим и безупречным украшением. Они используются при оформлении классических интерьеров и в современной стилистике. Осветительное оборудование требует ухода, поэтому рекомендуется использовать пылеотталкивающие продукты.
- Металлические. Долговечные, надежные и прочные и конструкции. Изготавливаются из латуни, меди и стали. Покрытие поверхностей хромированное, бронзовое или с позолотой.
- Деревянные. Идеально сочетаются с восточным стилем, стилем кантри или в этническом. Для помещений с повышенной влажностью это оборудование не подойдет.
- Текстильные. Это классический вариант оформления интерьера. Для этих светильников используются прочные ткани.
- Пластиковые. Не подвергается воздействию влаги, реализуется множество форм.
Перед приобретением люстру рекомендуется осмотреть на наличие дефектов. Если планируется закрепление к гипсокартону, то вес изделия не должен превышать 5 кг. Современные приборы освещения управляются дистанционно. Дизайн люстры должен сочетаться с оформлением помещения, а освещенность должна соответствовать нормам положенности.