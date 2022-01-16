Как определиться с размером люстр

Необходимо знать, что нельзя использовать галогенное осветительное оборудование лампы и лампы накаливания вблизи оборудования, выделяющего тепло. Для таких случаев предпочтительными будут люминесцентные и светодиодные лампы.

О материалах изготовления

Дизайн светильника и эксплуатационные качества выбирается большинством пользователей.

Популярные варианты:

Хрусталь и стекло. Люстры, изготовленные их хрусталя, считаются дорогим и безупречным украшением. Они используются при оформлении классических интерьеров и в современной стилистике. Осветительное оборудование требует ухода, поэтому рекомендуется использовать пылеотталкивающие продукты. Металлические. Долговечные, надежные и прочные и конструкции. Изготавливаются из латуни, меди и стали. Покрытие поверхностей хромированное, бронзовое или с позолотой. Деревянные. Идеально сочетаются с восточным стилем, стилем кантри или в этническом. Для помещений с повышенной влажностью это оборудование не подойдет. Текстильные. Это классический вариант оформления интерьера. Для этих светильников используются прочные ткани. Пластиковые. Не подвергается воздействию влаги, реализуется множество форм.

Перед приобретением люстру рекомендуется осмотреть на наличие дефектов. Если планируется закрепление к гипсокартону, то вес изделия не должен превышать 5 кг. Современные приборы освещения управляются дистанционно. Дизайн люстры должен сочетаться с оформлением помещения, а освещенность должна соответствовать нормам положенности.