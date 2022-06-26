Для продуктивной работы в офисе необходимо не только современное техническое оснащение и комфортное помещение, но и соблюдение единых правил для всех сотрудников бизнес-центра. Деловой этикет регламентирует стиль, которого должны придерживаться члены коллектива. Как организовать деловое мероприятие на качественно высоком уровне узнаете тут https://novate.ru/news/7675/.

День начинается с приветствия. Если количество коллег в офисе БЦ не превышает 2-3 человек, нужно поздороваться персонально с каждым из них. Когда в офисном помещении трудится больше людей, достаточно будет поздороваться со всеми на расстоянии, после чего можно пройти на рабочее место.

Внешний вид должен соответствовать дресс-коду. Для мужчин это брюки классического кроя и рубашка с длинным или коротким рукавом. Для женщин — строгие платья, брюки, юбки и блузки, элегантные жакеты, отсутствие глубокого декольте, обязательно наличие колготок. Абсолютно исключены шорты со сланцами, сарафаны, оголенные части тела и другие вольности. Торжественные мероприятия и корпоративные вечеринки допускают более свободный и полуформальный стиль для сотрудников в бизнес-центре.

Состояние волос. Главные принципы при создании прически — аккуратность и сдержанность. В офисе неуместны заколки со стразами, большие банты, яркие краски и прочие излишества.

Особенности деловой переписки. Письма партнерам и клиентом следует отправлять только на фирменном бланке. Соответствие корпоративному стилю повышает престиж компании и придает общению деловой характер.

Использование парфюмерии. Совершенно очевидно, что слишком навязчивый аромат будет мешать коллегам в бизнес-центре. Единых предпочтений в этом вопросе не существует, поэтому вероятность того, что какая-то композиция будет раздражать других сотрудников, очень высока. Кроме того, у некоторых коллег может возникнуть аллергическая реакция на парфюмерию. Туалетной водой необходимо пользоваться крайне умеренно, отдавая предпочтение ненавязчивым и тонким запахам.

Общение с коллегами. Находясь рядом в офисе на протяжении рабочего дня, многие сотрудники начинают испытывать друг к другу симпатию. Даже самые позитивные отношения — не повод обсуждать коллег или начальство. Прочитанная книга, просмотренный фильм, отпускные впечатления — существует масса тем для разговора, соответствующих требованиям делового этикета в офисе.

Питание. На рабочем месте максимум, который может себе позволить сотрудник, — это чаепитие, но в некоторых офисах даже оно не разрешается. Как правило, в каждой компании есть кухня, на которой можно подогреть взятый с собой из дома обед. Дурной тон — подогревать в микроволновой печи рыбу или другие сильно пахнущие продукты. В некоторых фирмах организовано корпоративное питание. Иногда сотрудники предпочитают посещение ближайшего к деловому комплексу кафе.

На первый взгляд кажется, что следование данным рекомендациям — это утомительное и занудное занятие, но опыт многих арендаторов офисов в БЦ показывает, что единые корпоративные ценности и уважение к коллегам позволяют создать атмосферу, благоприятную для увеличения заработка, карьерного роста и саморазвития. Корпоративная этика в одинаковой степени относится как к сотрудникам компании, так и к ее руководителям.