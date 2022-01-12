Как открыть расчетный счет для ИП

Однажды многие люди становятся перед выбором, продолжать работать на кого-то и получать зарплату, либо же стать независимым и работать на себя. Мотивации здесь могут быть различные, начиная от желания зарабатывать больше денег и заканчивая желанием делать что-то новое, то, чего еще никто не предлагает. Как бы там ни было, сегодня можно быстро и без проблем зарегистрировать ип и начать работать полностью на себя. При этом не нужно открывать юридическое лицо, искать соучредителей и совершать множество бумажной работы. Вы сможете использовать наемный труд других людей. Что касается закрытия ИП, то это также просто, хотя и бывают некоторые заминки. Важно знать, как ИП открыть счет в банке Тинькофф.

Расчетный счет для ИП. Для чего нужна регистрация ИП?

Многие скажут, что для работы совершенно не нужно регистрировать индивидуальное предпринимательство, достаточно ежемесячно платить 13% подоходный налог. Многие люди так и работают. Но у ИП есть свои несомненные преимущества. Во первых это более высокий статус и возможность работать с юридическими лицами. Ведь многие предприятия не хотят связываться с физлицами и предпочитают договорные отношения с ИП.

Многих пугает налог в виде 6%+13%. Это достаточно много, но если налог в итоге превышает 4 тысяч рублей, то выгоднее работать Индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения (УСН). При достижении существенных оборотов такая система позволяет экономить значительные средства в течение года.

Расчетный счет для ИП

Но регистрация ИП подразумевает и большую ответственность, нежели открытие юридического лица. Индивидуальный предприниматель отвечает всем своим имуществом и поэтому не стоит брать на себя невыполнимых обязательств. С другой стороны такой вид деятельности очень дисциплинирует и учит отвечать за свои действия. А это в будущем приведет к хорошей репутации и успешной деятельности.

Для того, чтобы работать более выгодно, стоит заводить личный счета и выгодный расчетный счет для ип в одном банке, так вы сможете избежать оплаты ненужных процентов при переводах средств по своим счетам.

Еще один интересный момент. ИП редко сами даю взятки, так как у них нет на это денег – все средства подотчетные и заработанные самостоятельно. Также ИП никогда не берет взятки, это попросту не нужно, ведь эффективная работа предусматривает работу по закону. Так ИП работает против коррупции.