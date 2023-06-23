Как отличить натуральный мед от искусственного: на что обязательно нужно обратить внимание

Выбирая мед, следует точно знать, на что обратить внимание, чтобы не приобрести подлог. О подлогах может указывать несколько признаков.

Свежий мед – незаменимый компонент на украинском столе. Его добавляют в чай, выпечку, а еще он так смакует с сыром. О том, как правильно выбрать продукт и не попасть на фальсификат, читайте в материале 24 Канала.

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Поддельный мед – это продукт, похожий на мед, модифицированный ароматизаторами, наполнителями, красителями и сахаром. Фактически, некоторые поддельные «меды» могут вообще не содержать пчелиного меда, вместо этого изготавливаются из смеси глюкозных сиропов: кукурузного, тростникового или свекловичного настоя.

Каким должен быть мед

Натуральный мед, согласно ДСТУ (Государственный стандарт Украины) должен иметь сладкий, нежный, приятный вкус. Может быть немного терпким и раздражать слизистую полости рта, без посторонних запахов.

По цвету может быть как бесцветным, так и белым, а также светло-желтым, желтым, темно-желтым, темным с разными оттенками. Цвет меда зависит в основном от пигментов, содержащихся в нектаре. Биолокационный мед практически бесцветен, а гречишный, наоборот – темно-желтый. Во время нагрева и длительного хранения мед темнеет, а в кристаллизованном состоянии имеет более светлую окраску. Консистенция меда может быть жидкая, вязкая, очень вязкая или плотная.

Все о меде / Фото unsplash

Как проверить мед в домашних условиях?

Возьмите стакан воды с уксусом и добавьте несколько капель меда. Если смесь начинает образовывать пену, значит мед нечист или поддельный. Однако если пена не образуется, значит мед натуральный.

Чистый мед – липкий?

Натуральный мед не липкий, если его растереть между пальцами. Поддельный нектар может быть липким из-за дополнительных подсластителей. Сам по себе мед достаточно густой, и ему нужно время, чтобы переместиться с одной поверхности или банки на другую, тогда как поддельный мед очень легок и редок.

Кристаллизуется ли настоящий мед?

Настоящий мед, вне зависимости от сорта, кристаллизуется всегда. Это только вопрос времени. Одни сорта меда, как, например, подсолнечный, могут кристаллизоваться даже через несколько недель. Другие, как акациевый, могут не кристаллизоваться несколько лет.

Также допускается кристаллизация от мелкозернистой до крупнозернистой. Мед не должен обладать признаками брожения и механических примесей.

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