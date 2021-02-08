Как перевести из жилого в нежилое имущество?

Старт бизнеса: юридические советы

При получении доходов от вашей бизнес-деятельности, благодаря выставленным счетам без ндс вопросы регистрации субъекта предпринимательства не нужно откладывать. Тем более, в случае избрания правильной организационно-правовой формы и системы налогообложения финансовую нагрузку в связи с уплатой налогов и других обязательных платежей будут не такими большими. Однако с другой стороны, статус предпринимателя даст вам дополнительные возможности.

Ниже приведены основные моменты, которые нужно знать и учитывать для легкого и безболезненного старта.

1. Определиться с организационно-правовой формой

Для предпринимателей наиболее удобными формами осуществления предпринимательской деятельности является ФЛП и ООО. Какую из этих форм выбрать, зависит от нескольких факторов.

ФЛП (физическое лицо-предприниматель) — самый простой вид оформления деятельности.

Преимущества: максимальная легкость при регистрации: для этого достаточно заполнить заявление установленной формы. Плюс — не обязательно нанимать и соответственно оплачивать заработную плату директору и другим работникам. Большим преимуществом является тот факт, что средства, полученные ФОПом, могут сразу быть переведены на личный счет лица и использоваться как личные средства, тогда как средства, полученные предприятием, могут быть выплачены учредителям только в виде дивидендов, подлежащих дополнительному налогообложению. Так вы можете перевести из жилого в нежилое имущество.

ООО (общество с ограниченной ответственностью) является юридическим лицом, ответственность учредителей такого предприятия ограничивается только их вкладам в уставный капитал. То есть, в случае долгов предприятия требования кредиторов удовлетворяются только за счет имущества и средств самого предприятия (кроме случая банкротства предприятия по вине его учредителей, когда учредители несут субсидиарную ответственность).

2. Определиться с системой налогообложения и стать на учет в органы налоговой службы

Независимо от того, вы решили работать в организационно-правовой форме ФЛП или ООО, вы можете выбрать для себя общую или упрощенную систему налогообложения. Преимущество одной системы перед другой зависит от нескольких факторов.

Если у вас есть затраты на сырье, подрядчиков, заработную плату, аренду, проценты по кредиту и т.д. и такие расходы составляют значительную часть вашего дохода, часто выгодным является выбирать общую систему налогообложения. В таком случае вы обложат налогом только сумму средств, которая составляет разницу между вашим доходом и расходами.

В случае же, когда ваши расходы минимальны, лучше выбирать упрощенную систему налогообложения. В таком случае вы платить или фиксированную ставку налога, или процент со всей суммы поступлений (дохода). Но процентная ставка в таком случае значительно меньше, чем для общей системы налогообложения.

Обратите внимание: не все виды экономической деятельности могут осуществляться на упрощенной системе налогообложения.