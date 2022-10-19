Как пишется современная музыка?

Если вы какое-то время учились игре на фортепиано, вы, возможно, заметили, что второстепенные пьесы очень редки на более ранних уровнях сложности. На самом деле для этого есть несколько веских причин — минорные гаммы и аккорды могут быть более сложными для рассмотрения, чем простые мажорные, и в способе составления классической музыки в миноре, как правило, есть несколько дополнительных движущихся частей. Новинки песни именно так и пишутся!

К счастью, пока вы не отстаете от основ, представленные здесь фрагменты должны оказаться довольно простыми для изучения.

Эти произведения представлены в градуирующей шкале сложности: самые легкие идут первыми, а самые сложные — последними. Вообще говоря, первая пьеса оценивается примерно как «средний начальный уровень» (это означает, что у вас есть некоторый опыт игры с подобными пьесами и вы знаете, как играть восьмые ноты), а последняя пьеса не должна быть проблемой для тех, кто играет на среднем уровне. уровень.

Важно знать названия аккордов для этой прогрессии, но что, если вы хотите найти ту же самую прогрессию в другой тональности (другой гамме)? Сможете ли вы запомнить, какие виды аккордов соответствуют тем или иным ступеням звукоряда, и легко их идентифицировать?

Чтобы помочь в этом, мы используем систему, в которой каждому аккорду аккордовой гаммы присваивается римская цифра , которая говорит нам не только о степени гаммы, но и о типе аккорда. Таким образом, если вам нужно найти ту же самую последовательность аккордов в другой гамме, у вас будет что-то, что подскажет вам не только, какую ступень гаммы искать, но и является ли аккорд мажорным, минорным и т. д. Если вы хотите скачать mp3 бесплатно и слушать без проблем, то рекомендуем перейти на музыкальный сайт muzv.net.

Вы можете попытаться вручную выровнять каждый аккорд из последовательности в C с тем, что он будет в D, но если вы понимаете метод римских цифр, поиск вариантов становится намного проще. И последний совет по игре аккордов и последовательностей аккордов:

Аккорды часто проигрываются в течение долгого времени в песне. Вместо того, чтобы играть по одному аккорду каждого типа, попробуйте несколько раз повторить каждый аккорд в последовательности аккордов, чтобы растянуть ее. Так работают аккорды в реальной музыке. Вы даже можете попробовать сыграть аккорды в разных ритмах, что сделает музыку еще более музыкальной.