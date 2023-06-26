Рецепты Как по-особенному приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье По Admin - 26 июня, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Все любят домашнюю еду, ведь у нее особый вкус. Но не стоит думать, что на ее приготовление нужно много времени и усилий. С нашим лайфхаком готовые домашние котлетки будут на столе за менее, чем час. Котлеты – пожалуй, самое популярное блюдо в Украине, отмечает 24 Канал. И на это есть немало причин. В частности, простота приготовления, большое разнообразие рецептов и возможность использовать любой вид мяса делают их безоговорочными фаворитами среди взрослых и самых молодых гурманов. Читайте также Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Особенно нравятся украинцам куриные котлеты. Это блюдо часто готовят как на застолье, так и на каждый день. Но если вы еще пробовали сами готовить котлеты и ждете уже дня, чтобы прийти в гости к родителям и отведать их, тогда это стоит исправлять. С ТМ «Наша Ряба Аппетитная» приготовить своими силами это популярное блюдо сможет даже новичок. Ведь производитель позаботился, чтобы в каждой упаковке продукции были котлеты, сделанные только из свежей курятины и уже сформированные в идеально равные овалы. Так что достаточно распаковать продукцию и сразу начать приготовление блюда. Только несколько минут на сковороде или в духовке – и вкусное и ароматное блюдо будет на вашем столе! А как по-особенному приготовить котлеты и с чем их подавать – рассказываем в пошаговых рецептах. Куриные котлеты, запеченные в сливках Время: 45 минут Порции: 4 Готовим куриные котлетки в сливках / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 200 – 300 граммов сливок; – 2 зубчика чеснока; – соль и перец по вкусу; – петрушка по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 200 градусов. В жаропрочную форму выливаем часть сливок. Сверху выкладываем куриные котлеты. Выжимаем в оставшиеся сливки чеснок, солим и перчим соус и поливаем им котлеты. Отправляем блюдо в духовку на 35 минут. Подаем котлеты горячими с мелко нарезанными листьями петрушки. Домашние котлеты с гречкой и брокколи Время: 45 минут Порции: 4 Котлеты с гречкой и брокколи – питательное блюдо для всей семьи / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 1 стакан гречки; – 300 граммов брокколи; – 2 столовые ложки муки; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки панировочных сухарей; – 2 столовые ложки масла; – петрушка по вкусу; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Панируем куриные котлеты в муке, яйце и сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные котлеты с обеих сторон по 10 минут до готовности. Тем временем готовим в подсоленной воде гречку. Варим крупу 5 минут после закипания, затем выключаем огонь и накрываем крышкой. По желанию можно добавить в гречку кусочек масла и запарить все 5 – 10 минут. Брокколи разбираем на соцветия и бланшируем 1 минуту в кипящей подсоленной воде. Подаем блюдо с гречкой, котлетами и брокколи. Посыпаем все листочками петрушки. Нежные котлеты в творожном соусе Время: 45 минут Порции: 4 Котлеты в творожном соусе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 200 граммов сливок; – 150 граммов сыра чеддер; – 2 лука-порея; – 1 веточка тимьяна; – соль по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 200 градусов. В жаропрочную форму выливаем сливки и натираем сыр. Сверху выкладываем куриные котлеты и посыпаем тимьяном, солим. Отправляем все в духовку на 25 минут. Нарезаем порей кольцами, выкладываем на блюдо. Запекаем еще 10 – 15 минут. Подаем блюдо горячим. Куриный боул с овощным салатом Время: 45 минут Порции: 4 Попробуйте куриный боул с гречкой и овощным салатом / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 1 стакан гречки; – 150 граммов редиса; – 80 граммов руколы; – 2 столовых ложки масла. Приготовление: Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные котлеты с обеих сторон по 10 минут до готовности. Отдельно готовим гречку в подсоленной кипящей воде. Варим после закипания 5 минут, выключаем огонь и накрываем крышкой. Для салата смешиваем руколу, нарезанный кольцами редис и заправляем растительным маслом. Подаем боул в круглой тарелке с гречкой, котлетами и салатом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Два рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовалиВ холодной воде или кипятке: как и сколько времени варить макароны, чтобы не слипалисьОт истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургерЧто нельзя употреблять в Петров пост – календарь питанияКак приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт