Как по-особенному приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье

Все любят домашнюю еду, ведь у нее особый вкус. Но не стоит думать, что на ее приготовление нужно много времени и усилий. С нашим лайфхаком готовые домашние котлетки будут на столе за менее, чем час.

Котлеты – пожалуй, самое популярное блюдо в Украине, отмечает 24 Канал. И на это есть немало причин. В частности, простота приготовления, большое разнообразие рецептов и возможность использовать любой вид мяса делают их безоговорочными фаворитами среди взрослых и самых молодых гурманов.

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Особенно нравятся украинцам куриные котлеты. Это блюдо часто готовят как на застолье, так и на каждый день. Но если вы еще пробовали сами готовить котлеты и ждете уже дня, чтобы прийти в гости к родителям и отведать их, тогда это стоит исправлять.

С ТМ «Наша Ряба Аппетитная» приготовить своими силами это популярное блюдо сможет даже новичок. Ведь производитель позаботился, чтобы в каждой упаковке продукции были котлеты, сделанные только из свежей курятины и уже сформированные в идеально равные овалы. Так что достаточно распаковать продукцию и сразу начать приготовление блюда. Только несколько минут на сковороде или в духовке – и вкусное и ароматное блюдо будет на вашем столе!

А как по-особенному приготовить котлеты и с чем их подавать – рассказываем в пошаговых рецептах.

Куриные котлеты, запеченные в сливках

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Готовим куриные котлетки в сливках / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 200 – 300 граммов сливок;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– петрушка по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. В жаропрочную форму выливаем часть сливок. Сверху выкладываем куриные котлеты. Выжимаем в оставшиеся сливки чеснок, солим и перчим соус и поливаем им котлеты. Отправляем блюдо в духовку на 35 минут. Подаем котлеты горячими с мелко нарезанными листьями петрушки.

Домашние котлеты с гречкой и брокколи

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Котлеты с гречкой и брокколи – питательное блюдо для всей семьи / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 1 стакан гречки;

– 300 граммов брокколи;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей;

– 2 столовые ложки масла;

– петрушка по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Панируем куриные котлеты в муке, яйце и сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные котлеты с обеих сторон по 10 минут до готовности. Тем временем готовим в подсоленной воде гречку. Варим крупу 5 минут после закипания, затем выключаем огонь и накрываем крышкой. По желанию можно добавить в гречку кусочек масла и запарить все 5 – 10 минут. Брокколи разбираем на соцветия и бланшируем 1 минуту в кипящей подсоленной воде. Подаем блюдо с гречкой, котлетами и брокколи. Посыпаем все листочками петрушки.

Нежные котлеты в творожном соусе

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Котлеты в творожном соусе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 200 граммов сливок;

– 150 граммов сыра чеддер;

– 2 лука-порея;

– 1 веточка тимьяна;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. В жаропрочную форму выливаем сливки и натираем сыр. Сверху выкладываем куриные котлеты и посыпаем тимьяном, солим. Отправляем все в духовку на 25 минут. Нарезаем порей кольцами, выкладываем на блюдо. Запекаем еще 10 – 15 минут. Подаем блюдо горячим.

Куриный боул с овощным салатом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Попробуйте куриный боул с гречкой и овощным салатом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 1 стакан гречки;

– 150 граммов редиса;

– 80 граммов руколы;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные котлеты с обеих сторон по 10 минут до готовности. Отдельно готовим гречку в подсоленной кипящей воде. Варим после закипания 5 минут, выключаем огонь и накрываем крышкой. Для салата смешиваем руколу, нарезанный кольцами редис и заправляем растительным маслом. Подаем боул в круглой тарелке с гречкой, котлетами и салатом.

Приятного аппетита!