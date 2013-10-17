Как поддерживать активный образ жизни? Занятия кикбоксингом в Киеве

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Что такое кикбоксинг?

Ты когда-нибудь был так зол, что мог что-то ударить? Может быть, вы даже сделали, снимая свою агрессию на подушке или диване. Хотя эта импровизированная агрессия может показаться удовлетворительной в данный момент, есть еще лучший способ использовать физические действия, чтобы держать свои уровни стресса в страхе: кикбоксинг. Кикбоксинг — это форма боевых искусств, полученных из каратэ. Он заимствует движения из различных видов боевых искусств, включая каратэ с полным контактом, муай тай и бокс. Сегодня большой популярностью пользуются занятия кикбоксингом в Киеве.

Хотя название подразумевает удар ногой в качестве приоритета, этот тип боевого искусства использует обе руки и ноги в качестве точки соприкосновения. Удары руками и ногами используются во время кикбоксинга. В отличие от Муай Тай, локти и колени обычно не используются, а точки соприкосновения ограничены руками и ногами.

Кикбоксинг — популярный профессиональный вид спорта, похожий на ММА или бокс. Во многих городах есть студии боевых искусств, которые предлагают специализированные занятия по кикбоксингу. Тем не менее, с его высокой энергией вибрации кикбоксинг довольно популярен и среди широкой публики. Многие спортивные залы предлагают занятия по бесконтактному кикбоксингу в качестве аэробных упражнений и не без оснований. Есть много преимуществ использования кикбоксинга в качестве упражнения.

Сердечно-сосудистые преимущества

Представьте себя в пятимильном пробеге. Как вы себя чувствуете? Усталость, одышка и потливость — все образы, которые, вероятно, приходят на ум. Когда мы бежим, мы увеличиваем энергетические потребности наших мышц. Наши мышцы нуждаются в большем количестве кислорода и сахара, чтобы сделать больше энергии. Итак, мы дышим глубже, и наши сердца бьются быстрее, чтобы распространить этот кислород по всему телу. Этот тип упражнений называется сердечно-сосудистыми, потому что он предъявляет требования к сердцу и легким. Хотя в данный момент это может плохо сказаться, сердечно-сосудистые упражнения очень важны для поддержания здоровья сердца.

К счастью для нас, бег не единственный способ увеличить частоту сердечных сокращений. Кикбоксинг включает в себя много быстрых движений и может легко увеличить частоту сердечных сокращений до такой же скорости, как и бег. Кикбоксинг часто использует интервальные тренировки, где участники тренируются с максимальной отдачей от 30 секунд до пары минут, а затем отдыхают. Этот тип тренировок называется интервальной тренировкой высокой интенсивности и, как было показано, особенно хорош для сжигания калорий и улучшения сердечно-сосудистой системы.