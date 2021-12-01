Как подобрать заем на автомобиль?

Преимущество приобретения автомобиля в банковский займ, это пониженная ставка рефинансирования или оплата частями. Некоторые находчивые граждане, накопив на машину и узнав условия беспроцентной оплаты частями, укладывают собственные накопления в банковскую структуру под проценты, а оплату частями просто оплачивают. В результате сумма накоплений за пару лет возрастает, а переплаты за автомобиль нет. Автомобиль считается имуществом, находящимся в залоге и на случай платежные просрочки, банк через суд забирает его к себе на баланс.

Реализовать такое авто, пока вы не расплатились можно лишь с согласия банка. Как подобрать ипотечный кредит? Кредитование ипотеки, одно из очень востребованных в нашей стране. Каждая третья сделка происходит с участием кредитных наличных средств. Если у вас раньше были займы и вы вовремя их оплатили смело обращайтесь в собственный банк за ссудой под залог недвижимости на покупку жилья. Кредитный менеджер может порекомендовать индивидуальные условия.

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