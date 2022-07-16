Как поменять натяжные потолки

Здесь вы узнаете, как поменять натяжной потолок и возможно ли это. Гарпунную систему применяют относительно недавно в монтаже натяжных потолков, потому часто приходится поменять всю конструкцию. Можно заменить систему крепления на современную, чтобы в будущем иметь возможность сменить старое полотно на новое быстро и недорого.

Натяжные потолки из ПВХ монтируют двумя способами:

гарпунным — возможность замены натяжного полотна без смены каркаса;

штапиковым — дешевые детали и полотно.

Этапы замены натяжных потолков

Поменять натяжные потолки можно самостоятельно или обратиться к специалистам. Работа по монтажу проходит в несколько этапов:

подготовка — до начала монтажа помещение готовят тщательно и основательно, чтобы сократить время работы и облегчить ее для бригады. До приезда работников нужно провести замену окон, отштукатурить, шпатлевать стены, залить пол, перепланировать при необходимости и т.д. В туалете или ванной комнате каркас потолка монтируют после того, как наклеен кафель;

монтаж каркаса — багет монтируют по периметру комнаты, устанавливают конструкции к потолку, элементы под шкафы, гардины, люстры, светильники и т.д.;

наклейка обоев, укладка ламината, покраска стен и т.д. — нужно заклеить багет малярным скотчем, чтобы не закрасить паз багета;

монтаж полотна — заключительный этап, на котором установят натяжной потолок, установят светильники, люстры, кантики, вставки, заглушки и пр.

Где можно заменить натяжные потолки

Как заменить натяжные потолки? Пригласите специалистов компании «Винчи» из Севастополя, которые имеют большой опыт установки натяжных потолков и по четкому алгоритму ведут монтажные работы. Клиенты получают еще и дельные советы, как использовать и ухаживать за конструкцией.

Если нужно поставить полотно, самостоятельно это сделать не получится. На всех этапах замена элементов потолка — сложная трудоемкая задача, даже если у вас гарпунная система. Она требует сноровки, знаний и опыта. Необходимо особое нагревательное оборудование. Профессионалы выполняют эти работы в сжатые сроки. Заменить мембрану, демонтировать осветительный прибор, светильники, установить новое полотно и вернуть светильники на свои места — все это занимает без монтажа профилей 1-2 часа.

Если нужно монтировать каркас, а затем монтировать и создавать освещение по-новому, то время выполнения работ займет 2-5 часов. При этом подготовительная работа от вас не требуется. Вызывайте замерщика, а остальное специалисты выполнят сами.